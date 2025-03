Cómo ver un eclipse solar sin poner en riesgo tu salud ocular

Cuando se mira el Sol sin la protección adecuada puede quemar las células de la retina . Ésta se sitúa en la parte posterior del ojo y es la responsable de convertir la luz en señales eléctricas que el cerebro interpreta como imágenes. Lo que sucede cuando se quema la retina, es que, como ésta no tiene receptores de dolor, es muy probable que la persona no sea consciente del daño que se está produciendo en ese momento, se suele dar cuenta cuando comienzan a aparecer los síntomas de daño visual ocasionados por los rayos solares como pueden ser la visión borrosa o la distorsión de los colores.

Las gafas de sol convencionales no son aptas para mirar el sol directamente, aunque éstas sean muy oscuras y cuenten con protección UV, no son seguras para ello y por tanto, hay muchas posibilidades de sufrir alguna lesión ocular.

Hay algunas prácticas que, aunque hayan ganado mucha popularidad, no son para nada seguras y, por tanto, se deben evitar si no se quiere tener riesgo de sufrir daño ocular. Un ejemplo son las gafas de sol convencionales, que aunque se piense que tienen la suficiente protección, no es así, ya que no pueden proteger de la radiación solar intensa.