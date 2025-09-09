Localidades como Paiporta tienen afectado el 100% de la red de alcantarillado

PaiportaMás de 10 meses después de la DANA, los vecinos de los municipios afectados todavía miran al cielo preocupados por lo que pueda pasar. Están inquietos porque el sistema de alcantarillado, por ejemplo, no funciona correctamente y todavía son muchos los inmuebles sin medidas de protección, según informa Manu Reyes y Toni Ramos.

Todavía hay numerosos daños en las localidades afectadas por la riada. Poco a poco se va reconstruyendo, pero todavía no se han arreglado los alcantarillados. Ahora, ante las potenciales lluvias de septiembre y octubre, los vecinos ven que no están preparados para el colapso que podrían provocar unas lluvias torrenciales.

“Los desagües están funcionando entre un 40% y un 25% en algunos casos", según el alcalde de Paiporta

Localidades como Paiporta tienen afectado el 100% de la red de alcantarillado, una situación que trabajadores de la reconstrucción confiesan al equipo de Noticias Cuatro y que a los vecinos preocupa. “Los desagües están funcionando entre un 40% y un 25% en algunos casos. Si la lluvia fuera más allá de unos 50 o 60 litros por metro cuadrado en una hora, podríamos tener problemas”, explica Vicent Císcar, alcalde de Paiporta.

“Tú mira cómo está todo por el tema de alcantarillas. Tienes que llamar al seguro para desatascar todas las tuberías”, señala un trabajador. Después de 315 días, se siguen hallando daños en alcantarillado, sus suelos y bajantes que dejan en el aire una pregunta ¿Qué pasaría si volviese a llover de manera torrencial en estas localidades?