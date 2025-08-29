Muchos vecinos aún no han podido recuperar su vida cotidiana por la falta de algunos servicios e infraestructuras

Preocupación en Paiporta, Valencia, por la presencia de okupas en viviendas inseguras destrozadas por la DANA

ValenciaEste viernes, 29 de agosto, se cumplen 10 meses de la DANA que arrasó 84 municipios en Valencia y dejó 228 muertos una trágica tarde de octubre. Han sido 10 meses muy complicados que, aunque sí han permitido una vuelta a la práctica normalidad, no han servido para solucionar muchos problemas derivados de esta catástrofe. En la zona aún queda mucho trabajo que hacer, informa en el vídeo Manu Reyes.

Hay incontables casos de ausencias y carencias. Historias duras como la de los dueños de perros que desaparecieron aquella fatídica tarde y que siguen tras su búsqueda. Como los ancianos que aún no pueden volver a su casa de toda la vida o como aquellas que se quedaron a días de ser abuelas. 10 meses después, en demasiadas vidas es aún 29 de octubre de 2024.

Problemas de salubridad en muchas zonas que acumulan derrumbes

La reconstrucción avanza pero se mantienen problemas materiales que siguen complicando el día a día a miles de personas. Los más notables, muchos edificios que siguen sin ascensor, casas con altísimo riesgo de derrumbe, calles cortadas, fallos en el suministro eléctrico, garajes inservibles, vertederos y okupaciones. 304 días que, aún así, han dado para cientos de ejemplos de solidaridad y colaboración.

Todavía quedan calles en obras y edificios dañados que son un foco de peligro para vecinos como Almudena Feliciano, de Paiporta. "Todavía tenemos polvo debido a esto", se lamenta señalando la casa caída en frente de su balcón. "Pedimos que paren, que la miren y digan, 'ostras, esto todavía sigue así'. Es agotador, ya llega un punto que es agotador", asevera.

Durante la inundación, 15.000 garajes fueron afectados. Todavía hoy en algunos, como el de Carlos, se tiene que acceder dando un salto por una pared de tierra. Los coches, por supuesto, imposibles de guardar. "Tiene otra planta abajo, nunca imaginaba que se iba a llenar", asegura Carlos. "Tengo 50 años y tengo ganas de llorar. Y ya no es solo porque aquí estuve a punto de dejar mi vida, sino porque va a pasar un año y veo que sigue igual".

Los más mayores, sin ascensor y sin centro de día

De los numerosos garajes afectados a otra cifra que también impide superar la riada: la de los 900 ascensores que siguen sin funcionar en distintos edificios de la zona cero. Afectan por ejemplo a vecinas como María, de 95 años y natural de Alfafar, que lo sufre a diario desde hace 10 meses. "Sin ascensor y sin vacaciones. Para subir y bajar, mejor ni lo intento", dice señalando los moratones en sus canillas.

Más cosas: lo que hace 10 meses no era urgente, como el lugar donde pasan su vida los mayores, es hoy fundamental y todavía no está listo. El centro de día de Paiporta era el hogar de Antonio Sanz. "No pido más que se arregle. Aquí veníamos y hacíamos la partida y ahora no tenemos nada", se emociona. Aún es pronto para decir adiós al desastre para muchas personas, en distintas situaciones y en demasiados lugares.