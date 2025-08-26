Las donaciones tras la riada han hecho que las familias ya tengan material, por lo que las papelerías están perdiendo ventas

Se cumplen 300 días de la DANA y preocupa el ritmo de la reconstrucción: "Estos procesos son duros y costosos"

ValenciaEn Paiporta este año la vuelta al cole es solidaria y con premio. Se van a sortear una veintena de cheques de 60 euros para comprar en esas tiendas que se vieron afectadas por la DANA. 'Torna a l'Escola' es una iniciativa del ayuntamiento para promover el comercio local, informa en el vídeo Manu Reyes.

Las papelerías y comercios que han podido volver a abrir se benefician ahora este programa que busca ayudarles tanto ellos como los padres. "En este caso, 'Torna a l'Escola' lo que hace es sortear una serie de cheques para que 20 familias puedan comprar todo ese material en papelerías y librerías de aquí", dice la vicealcaldesa Marian Val.

Tiendas destrozadas que se reinventan para poder abrir

Librerías y otros comercios eran un lugar seguro para los más pequeños de la casa, donde podían comprar desde golosinas o lápices para dibujar hasta sus cuentos favoritos. Los niños sufrieron mucho al ver cómo eran dañados y destrozados por el agua y el lodo, asegura algún propietario. "Un chiquillo de aquí que es vecino nuestro, esta es su papelería donde compra las chuches y los libros. Cuando abrimos no pudo entrar, se quedó fuera, se puso a llorar", recuerda Jordi Urpí, de Papelería Yorma.

Habla de Tristán, el cliente habitual más joven del local. Él también lo tiene grabado: "Al ver cómo había quedado la papelería me dio mucha pena. Era un sitio que me gustaba mucho ir". La tienda de Jordi se vio muy afectada por la riada"Ha sido una locura, no es que lo parezca, es que ha sido una locura". Por eso espera que participando en esta iniciativa se reavive un poco la temporada.

La vuelta al cole más floja de los últimos años para las librerías

Las papelerías y librerías tienen por delante unos meses más complicados de lo habitual. Las muchísimas donaciones que se hicieron a los vecinos de las zonas afectadas han provocado que las familias tengan ya mucho material. Está siendo la vuelta al cole más floja de los últimos años. "Por una parte fue beneficioso, lógicamente. Unas donaciones increíbles. Pero claro, eso redundó negativamente en la papelería propiamente dicha", dice Vicente Roda, distribuidor de material papelero.

Mismo relato que el de Carla Sánchez, que tiene otra papelería. Su negocio se vio muy afectado. Después de casi perderlo, ahora ha tenido que cambiar el concepto para seguir adelante: "Nos hemos tenido que reinventar porque a través de la DANA ha habido mucha donación. A comercios como yo y muchos de mis compañeros de papelería nos ha afectado mucho". Una situación forzada a cambiar de letra para evitar el punto final.