Aline fue víctima de un robo en su garaje porque las salidas de su garaje están abiertas

Acceder a las casas en Picassent, imposible después de ocho meses de la DANA: "Siempre son excusas"

Compartir







Cientos de garajes siguen llenos de barro en las zonas afectadas por la DANA y muchos vecinos no saben dónde dejar los vehículos. Los residentes se ven obligados a dejar los coches en los descampados y denuncian que la Policía les ha empezado a multar. Los vecinos de la zona cero de la riada no tienen fecha ni esperanza de poder usar sus plazas de garaje en un breve periodo de tiempo, convirtiéndose en un foco de inseguridad, según informa Manu Reyes.

María Jesús Melero es una de las afectadas que tiene su plaza de garaje llena de barro: “Me paré ahí y dije ‘Qué hago con el coche, dónde lo pongo’. Es imposible aparcar". “Hemos tenido que alquilar una plaza de garaje. Es imposible, no nos arreglan el garaje. El mío estaba aparcado ahí y se lo llevó el agua, pero me da pavor solo con asomarme a la puerta que accede al garaje. Fallecieron cinco personas dentro”, afirma.

PUEDE INTERESARTE La DANA arrasó sus casas y ahora se vuelcan con los pueblos inundados de Aragón

Algunos vecinos sufren robos en sus garajes porque las salidas están abiertas

Felipe Lianez Valenzuela, otro de los afectados, señala que todavía hay mucho trabajo por hacer: “El agua destrozó toda la pared y fue lo que abrieron el Ejército para entrar con las máquinas para poder limpiar. El presupuesto total del garaje son 270.000 euros y el consorcio creo que ha dado de momento 140.000. Pero hay otros como éste y muchos más que no han empezado”.

Aline tiene que bajar por las escaleras desde un quinto para bajar a su plaza de garaje. Ella relata cómo fue víctima de robo en su garaje. “Ya puede entrar quien quiera porque las salidas están todas abiertas. A mí me han robado cosas de valor porque no sabemos quién entra y quién sale. Estamos en mi plaza de garaje y aquí han dejado todo el fango, el lodo y han dicho que no los van a sacar”, lamenta.

PUEDE INTERESARTE El trauma de la DANA visto desde los ojos de los más pequeños

Después de 240 días, el lodo sigue acumulándose entre los destrozos. Los vecinos tienen que afrontar derramas de casi 2.000 euros y no saben qué plazo tienen para poder volver a utilizar sus garajes, que también son una fuente de peligro.