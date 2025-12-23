Ignatius Farray, humorista: “Uno se sube al escenario no por talento, sino por necesidad”

Miguel Manso 23 DIC 2025 - 15:46h.

El cómico tinerfeño publica ‘El grito sordo’, una oda a la libertad de reírse de uno mismo

“Yo no soy una persona especialmente graciosa; en mi familia nadie se ríe conmigo”, confiesa

La última y delirante obra del cómico Ignatius Farray, titulada ‘El grito sordo’, llega a las librerías en una edición especial. Esta colección, publicada bajo el sello Temas de Hoy de Planeta, se distingue por incluir cantos tintados y un nuevo prólogo escrito por el propio autor.

La edición compila los títulos ‘Vive como un mendigo, baila como un rey’, ‘El bicho que se devora a sí mismo’ y ‘Meditaciones’. Se presenta como una oda a la libertad de reírse de uno mismo. “Uno se sube al escenario no por talento, sino por necesidad”, confiesa en una entrevista con Noticias Cuatro.

La trilogía promete un viaje psicodélico a través del ego, la comedia, el dolor, la libertad y la gloria de hacer el ridículo sabiendo que las risas son las heridas de la realidad. Es un ejercicio literario que invita a recorrer la vida interior de un creador imprudente y brillante.

“Yo no soy una persona especialmente graciosa -confiesa-. En mi familia nadie se ríe conmigo. Quien me conoce saben que soy más bien tímido y ensimismado. Soy amable no por buenos sentimientos, sino por cobardía. Fuera del escenario, tengo miedo a hacer bromas que puedan molestar. Y me rodeo de una trinchera de amabilidad”.

‘El grito sordo’ es una colección de obras brutales, incómodas, profundas y absurdas, que convierten a Ignatius en un chamán de la carcajada y el caos existencial. La edición reúne textos que van desde memorias de un cómico hasta ensayos que parecen escritos desde una "rave mística," y meditaciones que "harían llorar a Marco Aurelio... de la risa o de miedo".

Detrás del alias Ignatius Farray se encuentra Juan Ignacio Delgado Alemany, nacido en Granadilla de Abona (Tenerife) en 1973. Delgado Alemany es conocido como humorista, actor, guionista, escritor y cantante del grupo de postpunk Petróleo. En su trayectoria profesional, destaca su colaboración en programas como ‘Muchachada Nui’ y ‘La hora chanante’, su rol protagónico en la serie ‘El fin de la comedia’, y su participación como copresentador en ‘La Vida Moderna’, junto a David Broncano y Quequé. Actualmente, el artista compagina sus espectáculos con la divulgación, habiendo estrenado recientemente el programa infantil ‘Un nuevo sendero hasta el manantial’ en RTVE Play.

La sinopsis de la obra define al autor como "un tío ensimismado al que le pagan dinero por estar alterado". El ejercicio literario es una exploración brutalmente honesta, filosóficamente absurda y espiritualmente desquiciada.

El humorista transforma sus traumas, contradicciones y gritos en un "artefacto literario que explota en las manos". En palabras del propio autor, la razón profunda para escribir estas páginas es la misma necesidad que impulsa a cualquier artista a subir a un escenario: la necesidad de decir "¡Mamá!… ¡Papá!… ¡Mira, soy yo!". Ignatius no solo escribe libros, sino que invoca demonios interiores y los pone a bailar sobre el papel.

El libro pretende conquistar el corazón del público mientras lo entretiene. El autor confiesa que su obra ofrece una "triple experiencia mística con olor a entrepierna y verdad".