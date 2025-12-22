Logo de cuatrocuatro
Tensión en Badalona tras el desalojo de 400 migrantes del Instituto B9: el barrio, dividido por el rechazo y la empatía

Tensión en Badalona tras el desalojo de 400 migrantes del Instituto B9
Los migrantes recurren a tiendas de campaña en las calles de Badalona. Redacción digital Noticias Cuatro
BadalonaUna parte de los 400 migrantes desalojados del Instituto B9 de Badalona se ha instalado en una masía abandonada, mientras otros duermen bajo un puente cercano al antiguo centro. Allí se levantan una veintena de tiendas de campaña, único refugio frente al frío y la lluvia, en una situación que las organizaciones sociales califican de “emergencia humanitaria”.

El ayuntamiento, aunque no puede desalojar a quienes ocupan la masía, ha desplegado un amplio operativo policial en la zona para controlar posibles incidentes. En paralelo, voluntarios y entidades solidarias continúan repartiendo comida caliente, ropa y bebidas a los migrantes que viven ahora al raso.

Rechazo vecinal y división en el barrio

El intento de realojo de 15 de los migrantes más vulnerables en la parroquia de Montserrat, acordado entre la Conselleria de Asuntos Sociales y el municipio, fracasó anoche debido a la oposición de unos 200 vecinos, que bloquearon la entrada al templo entre gritos de protesta.

El barrio, profundamente dividido, expresa sentimientos contrarios. Algunos vecinos denuncian la falta de recursos públicos y temen un aumento de la inseguridad, mientras que otros piden empatía y soluciones dignas. “Tienen que ayudarles, no dejarlos dormir en la calle”, dijo un residente.

El alcalde de Badalona hace un llamamiento a la calma

El alcalde de Badalona, Xavier Albiol, ha hecho un llamamiento a la calma y ha insistido en que la situación requiere una respuesta coordinada entre administraciones. Pero la falta de alojamiento disponible y la presión vecinal dificultan cualquier salida inmediata.

Esta madrugada, decenas de migrantes han vuelto a dormir al raso. Algunos han encontrado refugio temporal en un local de una entidad independentista, otros en la masía abandonada o en campamentos improvisados junto a las vías de acceso a la ciudad.

