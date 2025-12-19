Ripoll, la cuna catalana antiinmigración donde triunfa la extrema derecha: "Orriols hace como Meloni"

"Orriols está haciendo lo mismo que Meloni en Italia, Le Pen en Francia o Trump en EEUU", señala Xavier Torrens, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona

Trump pone pie de foto a los retratos de los presidentes de EEUU para opinar de ellos: Obama y Biden, mal parados

Compartir







La inmigración está en el centro debate en Cataluña. Punto clave de la agenda de la extrema derecha y del independentismo de Alianza Catalana, que sigue en aumento. Hemos ido de la mano de Lorelei Esteban a Ripoll donde gobierna y donde nació el partido para conocer más este fenómeno.

Con algo más de 10.000 habitantes, Ripoll es desde 2023 el primer municipio de Cataluña gobernado por un partido de extrema derecha e independentista: Aliança Catalana, liderada por Sílvia Orriols con mensajes como estos: “El islam es incompatible con Cataluña y por extensión con Occidente”.

PUEDE INTERESARTE Begoña y Carmen se casan a los 73 años: una historia de amor en la residencia

Desde su llegada al poder Orriols ha colocado el debate sobre identidad, inmigración y símbolos religiosos en el centro de la polémica.

¿Es Orriols una nueva Meloni?

Xavier Torrens, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona cree que "Orriols está haciendo lo mismo que Meloni en Italia, Le Pen en Francia o Trump en EEUU, prometer muchas cuestiones que tocan la fibra sensible de muchas personas gracias a un discurso nacional populista".

Entre sus medidas más controvertidas: prohibir el burkini en la piscina pública y vetar el uso del velo islámico en escuelas y espacios municipales mediante una ordenanza de civismo que finalmente tuvo que retirar. Pero la gente del pueblo lo tiene claro: "No respetan lo que tenemos nosotros como cultura". Los hay que dejan claro que "no me considero racista sino realista".

Musulmanes de la zona señalan directamente a la alcaldesa: "Es la que conlleva ese racismo. lo que queremos es paz, que estemos con todo el mundo igual".

Orriols también ha expresado públicamente su intención de cerrar la mezquita de Ripoll, alegando motivos de seguridad, aunque la medida no ha prosperado por límites legales y el rechazo de la oposición. "Cada uno tiene sus creencias y yo lo que digo viene también mucha gente a trabajar". Otros también tiene clara su postura: "Mi voto hasta que la echen, ya te lo digo. Igual que yo medio pueblo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Los intentos de medidas de Orriols han abierto un debate aún mayor sobre derechos, convivencia y pluralidad en Cataluña. Ripoll se ha convertido algunos en un referente y para otros en un aviso.