Diez meses después de la devastadora DANA que afectó a Paiporta, persiste una situación preocupante en la localidad: numerosos bajos y viviendas gravemente dañadas por la riada continúan siendo okupadas de manera ilegal. A pesar del evidente deterioro estructural, algunas de estas viviendas, incluso aquellas en riesgo inminente de derrumbe, albergan a okupas que ponen en riesgo su seguridad.

Los vecinos de la zona han manifestado su inquietud ante esta problemática, señalando que la presencia de personas en inmuebles en condiciones precarias aumenta el peligro de accidentes y colapsos. La inseguridad generada afecta no solo a los propios ocupantes, sino también al conjunto de la comunidad, que teme posibles incidentes derivados del estado ruinoso de estas construcciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Paiporta ha emitido advertencias sobre el riesgo que representan estas viviendas, subrayando que podrían derrumbarse en cualquier momento, lo que agravaría aún más la situación en la zona afectada por la DANA.