Cada vez más personas viven solas en nuestro país. Los hogares unipersonales son los que más crecen, según los últimos datos del INE. Las principales causas de este cambio en la dinámica de la vivienda son los nuevos modelos de familia, los divorcios y la viudedad, informan en el vídeo D. Berbel, C. Raymat, M. Alcázar y T. Domínguez

Actualmente hay más de 19 millones de hogares en España. La mayoría, desde hace ya algunas décadas, son los que están integrados por dos personas, el 29%. Pero en los últimos años los hogares que más crecen son en los que vive solo una persona. Desde 2014 han aumentado en más de un millón y ya son el 28%.

También son mayoría las comunidades donde los hogares unipersonales son los más frecuentes. En total son ya 11 autonomías. Todas menos las de la costa mediterránea y Madrid. Esto, según algunos expertos se debe a que hay una mayor esperanza de vida, especialmente de las mujeres, que terminan enviudando antes. También a un aumento de los divorcios y, algo más reciente, la aparición de parejas que no conviven juntas.

Nuevos formatos de familia más individualistas

José María es un ejemplo de esta tendencia: "Tengo 38 años y llevo viviendo solo cuatro". Tomó la decisión después de acabar con su pareja y ahora no se ve compartiendo vivienda. Su principal motivo, las diferencias en la convivencia. "Cada vez es más complicado el vivir con alguien porque cada persona es un mundo", afirma.

Él vive solo en Sevilla pero hay ciudades, como Barcelona, donde vivir solo es más complicado por el precio de la vivienda. Quienes optan por ello, saben que requiere sacrificios. "Es una elección que he tomado, la verdad que económicamente me lo puedo permitir pero es verdad que valoro mucho la independencia", relata un vecino en el Eixample.

Son personas sin pareja y sin hijos, un tipo de hogar cada vez más frecuente. "La reducción, por un lado, del número de hijos y el aumento de las parejas que no han tenido hijos hacen que disminuya los hogares de mayor tamaño", explica la demógrafa Pilar Zueras. También se explica por el aumento de divorcios y la salida de los hijos de la vivienda familiar.

La viudedad, otro empuje al aumento de hogares unipersonales

Existe otra posibilidad que también está en auge entre las personas de mayor edad. Los ancianos "son las personas que tienen más probabilidad de vivir solas", afirma Zueras. Pero en muchos casos, como Carmen, no lo eligen. Les llega. "Falleció la persona con la que estaba y ahora estoy sola", relata. Esta viuda tiene su vivienda y se mantiene con su pensión.

Los hogares de cuatro o más convivientes son el 23 %, terceros en la clasificación por delante de los domicilios de tres personas, que ocupan el último puesto con un 20%. Cabe recordar que el compartir piso es una costumbre cada vez más extendida en la juventud ante el aumento del precio del alquiler, y que no todas las personas que residen en un mismo hogar son una familia. Toda una serie de cambios sociodemográficos que explican la radiografía de los hogares en España.