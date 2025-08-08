El equipamiento se transformará en dependencias municipales y pisos para personas con diversidad funcional tras 20 años abandonado

LleidaEstudiantes de Arquitectura van a convertir el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Agramunt, en Lleida, en un bloque de viviendas sociales. Alumnos de la Universidad Politécnica de Cataluña trabajan en la rehabilitación de este equipamiento que llevaba dos décadas en desuso y que será apto para personas con diversidad funcional, informa en el vídeo Laura Arias. Una actuación fundamental en el contexto actual de falta de vivienda.

Se trata del proyecto 'reViu', promovido por la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. El equipo, formado por 18 estudiantes, trabaja ahora en la segunda fase de la remodelación, que da continuidad a las obras iniciadas en 2022 y que ha permitido rehabilitar ya la fachada y la cubierta. Este proyecto también incluye la mejora del entorno urbano, aprovechando el agua de lluvia para el crecimiento de los jardines aledaños.

Una nueva vida para el cuartel abandonado

"Estamos terminando el drenaje de agua", explica Mireia, alumna participante. "Luego hay gente que está arriba terminando los ventanales y también instalando tubos para la calefacción y aire acondicionado", añade. Todo el mundo se afana en terminar sus tareas de hoy para que salga bien este proyecto tan ilusionante.

Es la rehabilitación del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Agramunt. Quedó en desuso hace 20 años y ahora van a darle una nueva vida. "Se va a transformar en pisos tutelados", afirma Carla, otra alumna. "Aquí vivirá gente que tiene diversidad funcional". El resultado de la reforma promete: en la planta baja se instalarán dependencias municipales mientras que las otras dos serán para vivienda social y para personas con baja autonomía.

Una buena acción muy necesaria en el contexto de falta de vivienda actual

"Aquí por ejemplo tenemos el baño compartido, una sala común...", dice otra estudiante mientras hace un tour a Noticias Cuatro. En cada esquina, sin parar, más alumnos instalan la electricidad, terminan balcones y climatizan el espacio. El ruido de la obra se escucha casi tanto como sus suspiros de cansancio, pero les alivia saber que lo hacen por una buena causa. "Es para alguien que de verdad lo necesita", sostiene Alba, otra participante.

Desde el ayuntamiento de la localidad se muestran muy positivos en cuanto a la puesta en marcha del proyecto y están dispuestos a poner de su parte todo lo que haga falta. Faltaría más en un momento en el que "escasea la vivienda y escasea la vivienda social", afirma su alcaldesa, Silvia Fernàndez. "Los chicos y chicas con diversidad funcional se tienen que ir a vivir fuera de Agramunt cuando sus padres o cuidadores ya no los pueden atender", argumenta.

Ahora, toca esperar a que los necesitados puedan disfrutar de esta "ayuda pública", dice Aitor, otro estudiante orgulloso, como todos, de aportar su granito de arena.