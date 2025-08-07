La plataforma de defensa del Ficus denuncia que es el Gobierno municipal el que lo ha dejado morir

SevillaEl ayuntamiento ha iniciado la retirada total de su famoso ficus a pesar de la lucha incansable de los vecinos de Triana. Según informa Lídice Benito y Sara Baos, esta mañana ha comenzado la tala muy temprano. El consistorio asegura que se le han aplicado numerosos tratamientos para intentar mantenerlo, pero que no ha sido posible porque el ficus se está pudriendo y que puede suponer un riesgo para los peatones.

La plataforma de defensa del Ficus denuncia que es el Gobierno municipal el que lo ha dejado morir y asegura que hay un informe técnico que avala que no es peligroso mantenerlo. Por eso piden que no se tale y que permanezca como recuerdo. Dos versiones totalmente enfrentadas, pero una única realidad.

El ficus de San Jacinto llevaba más de 100 años siendo el símbolo de Triana

En pocos días desaparecerá el ficus de San Jacinto, que lleva más de 100 años siendo el símbolo de todo el barrio de Triana. Ese árbol ha sido el epicentro de la infancia de muchos vecinos del sevillano barrio de Triana. Un fiel compañero que llevaba más de un siglo viendo la vida pasar.

En 2022, el anterior Gobierno realizó una tala parcial que produjo la muerte del ficus. “Hemos hecho distintas actuaciones como puede ser ampliar el alcohol, el riego continuo e incluso hacerle endoterapia. Son distintas actuaciones para intentar recuperarlo a lo largo de estos meses”, admite Evelia Rincón, delegada de parques y jardines del ayuntamiento.

“La pena es que lo hayan dejado secar”, lamenta una vecina

Mantener su presencia llevó a muchos a manifestarse en una lucha que ha durado tres años. “La pena es que lo hayan dejado secar”, lamenta una residente. Se secó y varios comenzaron a cuidarlo con sus propias manos. “Un batallón de vecinos estuvimos regándolo porque la tierra estaba seca”, destaca Inés Bonilla, de la plataforma de defensa ficus San Jacinto.

Hoy, su tala ha sido inevitable. “La seguridad de las personas está por encima de muchas veces de mantener dicho árbol”, indica Rincón. Ahora, deja un vacío en la plaza y en los corazones de los vecinos de Triana.