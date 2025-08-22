El robo ocurría cerca de las 2:00 horas de la mañana pero el ruido de los atracadores despertó a varios vecinos

JerezUn grupo de al menos cinco ladrones atracaron la madrugada del pasado jueves una tienda de bicicletas situada en la Avenida Europa de Jerez de la Frontera. El ruido que generó el robo despertó a los vecinos de pisos superiores, que consiguieron grabar e increpar en directo a los atracadores mientras huían con cerca de 15 bicicletas, informan en el vídeo J. Pulido y V. Talero.

Pillados in fraganti. Los vídeos grabados desde los balcones los muestran solo unos instantes después de romper la cristalera del local. Apresurados y con los gritos de los presentes de fondo, meten las bicicletas en una furgoneta blanca para escapar. Los insultos de los vecinos no consiguen frenarlos.

Momentos antes destrozaban el cristal del escaparate con una maza, lo que provocó el estruendo que despertó al vecindario. "Había jaleo, gente gritando que llamaran a la Policía", relata una mujer a Noticias Cuatro. Un robo rápido y poco silencioso, que ocurría en la tienda de bicicletas Ciclos Cabello pasadas las 2:00 horas de la madrugada del jueves.

Las cámaras muestran que fue un atraco muy preparado

Los propietarios del local han estado revisando las imágenes de las cámaras. Fueron "unas seis personas, que iban a tiro hecho", sostiene Fernando Naranjo. "Se ve que ya habían estudiado bien la zona y lo que tenían que hacer", añade tras observar que el equipo de seguridad los grabó horas antes acechando la tienda desde fuera. Y también "porque en menos de dos minutos lo ejecutaron todo", narra.

El atraco dejaba el comercio completamente arrasado, con cristales rotos y una quincena de bicicletas menos. Naranjo afirma que no es demasiado extraño que algo así haya sucedido: "Mucha gente buscando ese tipo de bicicletas, que suelen ser de gama alta". Cada uno de los aparatos tenía un valor de entre 4.000 y 6.000 euros.

La Policía Nacional ya ha abierto una investigación para identificar a los ladrones y recuperar el material robado. Fuentes del cuerpo adelantan que los vídeos de los vecinos podrían tener utilidad en la búsqueda.