1.500 alumnos empiezan el curso en aulas prefabricadas en Catarroja

ValenciaRetrasos, obras pendientes e improvisación. Así comienzan el curso más de 3.000 niños de los municipios afectados por la DANA. Tras 10 meses de la riada, las aulas siguen estando en barracones. Aunque los más pequeños comienzan con la ilusión de pintar y de ver a sus amigos, los padres y los profesores se muestran preocupados, según informa Andrea Sanchis.

“No nos queda otra que aguantar, el cole nuevo va para bastante largo, tienen que quitarlo y volver a ponerlo”, confiesa una de las afectadas. En Paiporta, el CEIP Lorta se ubicaba a tres calles del barranco del Pollo.

"El patio es un trozo de calle cortado, no tenemos sombras ni ordenadores", dice una profesora

Hoy han vuelto a clase en barracones en zonas como en Catarroja. En el IES Berenguer Dalmau, 1.500 alumnos empiezan el curso en aulas prefabricadas. "El patio es un trozo de calle cortado, no tenemos sombras, no tenemos ordenadores ni tenemos internet, nos faltan papeleras, bancos y mobiliario. Podía haber adecentado y haberlo dejado que no pareciese un módulo de prisión”, lamenta Patricia Estruch, profesora del Instituto Berenguer Dalmau.

“No es lo más adecuado porque todos soñamos con tener un centro nuevo con sus muros. Pero bueno, de donde vecinos, pues la verdad es que es muy ilusionante y esperanzador”, señala Yolanda Morales, presidenta del AMPA en el instituto.

En Algemesí, Massanassa y Alfafar no podrán volver a clase hasta el jueves

Más suerte han tenido en el colegio público Vila Romana. Tras un curso divididos en distintos centros próximos, hoy por fin los alumnos se reencontraban. “Traían a unos y tenían que ir a llevar al otro a otro cole y luego recogerlo. Fue un poco lío”, confiesa una madre.

En total, 3.000 alumnos de ocho centros de la zona cero van a iniciar este curso en barracones, pero no todos están operativos. Los de Algemesí, Massanassa y Alfafar no podrán volver a clase hasta el jueves día 11.