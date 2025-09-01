Para Vicente ha sido muy duro asimilar todo lo que vino después de la riada tras ver su casa embarrada

Garajes enterrados, ascensores estropeados y casas caídas siguen dando problemas 10 meses después de la DANA

CatarrojaLa DANA destrozó la casa de Vicente, de 77 años, en Catarroja el pasado 29 de octubre. Era la vivienda donde estuvieron sus abuelos y sus padres. No tenía ni recursos ni seguro para reformarla y el barro, nueve meses después, seguía en cada esquina. Hasta ahora. Una ONG ha salido al rescate, según informa Manu Reyes.

Vicente estaba en su casa llena de barro hace nueve meses. Él estuvo quitándolo todo solo, sin ningún tipo de apoyo y con su hijo médico enfermo por una bacteria en la DANA. El equipo de Noticias Cuatro lo puso en contacto con ‘Adopta un mayor’, que le entrevistó y, desde entonces, se han volcado en la reconstrucción de su hogar.

"Sorprende que nueve meses después siguiera estando así", lamentan desde la ONG

La cara de Vicente pasó de la tristeza a la felicidad: “Estoy asombrado de conocer a esta gente. Asombrado, no lo esperaba”. “Tuvimos la suerte de que llegaste a ‘Adopta un mayor’ con un caso. Sorprende que nueve meses después siguiera estando así. La gente ve las calles limpias o relativamente bien pero detrás de esas puertas la historia no está tan bien”, explica Cristina Fernández, de la ONG.

La casa de Vicente estaba totalmente destrozada. “Estaba sucio y había todavía fango detrás. Después de nueve meses, con muchas ganas, se han involucrado mucho”, sostiene David Fernández, de ‘Adopta a un mayor’.

"Hay mucha gente que necesita ayuda", confiesa Vicente

Para Vicente ha sido muy duro asimilar todo lo que vino después de la riada: “Con una edad de 77 años, ves que desaparece todo aquello por lo que has luchado toda una vida. Ves que te has quedado sin nada”. Pero él ha ganado una familia y ellos un hogar: “Es que hay mucha gente que necesita ayuda y lamentablemente no la tiene”.

Cuando el equipo de Noticias Cuatro lo conoció, se despidió dándole muchos ánimos. Pero ahora, la imagen de su cara es otra totalmente distinta: con una sonrisa que le ilumina la cara. La pregunta que queda es: ¿cuántos Vicentes quedan todavía que no han tenido ayuda ni suerte?