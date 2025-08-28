El terreno está muy próximo a un colegio, a centros deportivos y a viviendas de unos vecinos que no soportan más las molestias

El desgarrador relato de los afectados por la DANA que siguen sin encontrar a sus perros: "Esté dónde esté, espero que lo cuiden"

Compartir







ValenciaFue una solución provisional que se ha convertido un problema permanente. El ayuntamiento de Paiporta, poco después de la DANA, trasladó miles de coches afectados a un descampado de manera temporal. Ahora que se han retirado, la zona se sigue usando para dejar escombros y restos de obra. Los vecinos denuncian que la situación es límite, informa en el vídeo Manu Reyes.

Parece que el tiempo se ha parado, dicen los vecinos que vuelven a convivir con montañas de basura y desechos, esta vez de reformas y reconstrucción. El ayuntamiento asegura que lo va a resolver pero mientras, gente como Alba y Teresa traga cada día con las molestias del vertedero.

Las casas cercanas sufren los efectos de los residuos

"Todo lo que sacan de todas las casas que están en obras y demás va para allá", asegura Alba. "Ha ido creciendo, creciendo y cada día la montaña es más grande". La basura acaba haciéndose notar en las calles cercanas: "Puedes barrer 25 veces al día y las 25 veces sacas polvo. Parece que se quiere ver un poquito la luz pero va muy lento, va muy lento", se queja Teresa.

"Llevamos tiempo diciendo que esto es insalubre", añade la también paiportina María Dolores Molina. "Vienen los camiones a recoger, levantan polvo, las chicas están entrenando, respiran esa porquería...". Se refiere a que la zona se encuentra cerca de un colegio y un polideportivo, por lo que afecta a las jugadoras de un equipo de balonmano femenino que entrenan allí a diario.

PUEDE INTERESARTE Vuelta al cole solidaria en Paiporta: cheques de 60 euros para gastar en establecimientos afectados por la DANA

Caminar por la zona, revivir el pasado

En el descampado se acumularon decenas de miles de coches destrozados tras la riada. Meses después, se logró quitar por fin el último pero, tras quedar despejada, se ha convertido en lugar donde se acumulan toneladas de otro tipo de restos. Genera incomodidad a vecinos y a cualquiera que pasee por la zona más próxima

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

"Esto es que nunca se acaba y al lado de los escombros, hay basura y polvo", se lamenta Yolanda Serrano, entrenadora del equipo de balonmano de Paiporta. "Acabamos de ver un camión que de vez en cuando viene a traer más basura y levanta una humareda".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Las jóvenes del equipo dicen que es como tener que recordar la pesadilla con solo un vistazo. "Es duro la verdad. Venimos a entrenar, a desconectar y ver toda la basura, toda la tierra, pues es un poco como revivir ese día, aunque ya lo tengamos normalizado, pero es como que no nos podemos olvidar del todo nunca", afirma Sofía, la capitana. Polvo y basura, que les hace sentir que el tiempo se ha parado en lugar de avanzar.