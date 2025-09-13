Avisos por tormentas en Cataluña: La Quar, Barcelona, registra un récord de casi 8 litros por minuto

La provincia de Girona se lleva la peor parte de las tormentas en Cataluña, con inundaciones en Pals, Begur y Palafrugell

Protección Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en desplazamientos y actividades en el exterior

Un profundo temporal dejaba esta semana precipitaciones torrenciales acompañadas de viento fuerte en el Mediterráneo, causando inundaciones, retrasos en vuelos y clases suspendidas. Y el otoño meteorológico sigue este fin de semana en Cataluña, con aviso amarillo por tormentas, según informa Georgina Frasquet.

La peor parte se la lleva la provincia de Girona. De hecho, este sábado amanecía inundado el camping de playa en el municipio de Pals. "Al salir hemos visto que los vecinos estaban con el agua hasta las rodillas", explica un hombre, añadiendo que "hemos ido a ayudarles porque estaban recogiendo toldos, mesas y de todo".

Las calles de Begur y de Palafrugell se han convertido en auténticos ríos. Entre 60 y 70 litros por metro cuadrado en menos de media hora han dejado las playas con bandera roja y con prohibición para bañarse.

Récord de lluvias en La Quar, Barcelona

La estación meteorológica de La Quar (Barcelona), en la comarca del Berguedà, ha registrado un récord de casi 8 litros de agua (7,8 milímetros por metro cuadrado) en un minuto a causa de las fuertes lluvias de las últimas horas en la Cataluña central y en zonas de las comarcas de Girona.

Este registro supera los 7,6 milímetros en un minuto que se registraron en septiembre de 2014 en Montserrat (Barcelona), informa el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) este sábado en un mensaje en la red social X.

Además, la lluvia ha dejado 26,1 milímetros de agua en cinco minutos, lo que supone otro registro inédito para las estaciones meteorológicas catalanas.

El Meteocat ha emitido avisos por tiempo violento como consecuencia de estos chubascos en las comarcas de la Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Solsonès, Ripollés (Lleida), Garrotxa, la Selva, Pla de l'Estany, Gironès (Girona), Osona, Lluçanès y Berguedà (Barcelona).

El teléfono 112 ha recibido por este motivo 130 llamadas hasta las 8:15 horas, según ha informado en un mensaje en X. Protección Civil mantiene activo el plan por inundaciones y recuerda la importancia de extremar las precauciones en desplazamientos y actividades en el exterior.