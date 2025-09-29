La preocupación es máxima entre los ciudadanos que tuvieron que escuchar de nuevo la alarma de la DANA

Un fuerte temporal azota el Mediterráneo: cuatro vuelos cancelados, un barranco desbordado y retrasos en trenes

PaiportaPaiporta, uno de los municipios más afectados por la DANA, ha tomado medidas de precaución ante las fuertes lluvias. Según informa Manu Reyes, algunos vecinos se han ido de la localidad o a pisos y casas de familiares. También se han cerrado guarderías, colegios, edificios institucionales que ya están preparados por las autoridades.

En la localidad, nadie ha descansado durante toda la noche viendo los rayos, escuchando la lluvia y comprobando el caudal del barranco. Todos lo han hecho tanto en persona como con la web que ha puesto el ayuntamiento para que todo el mundo pueda visualizarlo. La preocupación es máxima entre los ciudadanos que tuvieron que escuchar de nuevo la alarma que sonó hace 11 meses.

“Vives en una incertidumbre porque no sabes la dimensión de lo que va a ocurrir", según Maricarmen Gil

“Yo estaba descansando y dejé de descansar. Vamos, me tuve que levantar porque no podía ver y me puse a llorar como una tonta porque me volvió toda la imagen otra vez”, explica una vecina de Paiporta. Los vecinos intentaban poner los coches a salvo en gasolineras, puentes y rotondas. Los rayos no cesaron en toda la noche. Uno impactó en una vivienda del centro de Paiporta y dejó sin luz al edificio, al igual que muchas calles y barrios.

“Vives en una incertidumbre porque no sabes la dimensión. Si aquella vez no lo sabías pues esta vez, con una alerta roja, pues dices 'aún menos'. Me impresionaba ver pasar a gente con los móviles encendidos”, explica Maricarmen Gil, vecina afectada. Los polígonos están cerrados, muchos comercios no abren y los padres tienen claro que hoy los niños no van al colegio.11 meses después, a final de septiembre, fue 29 de octubre otra vez.