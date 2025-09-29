Se han acumulado hasta 272 litros por metro cuadrado en el plazo en que la AEMET mantuvo activa la alerta roja

La tormenta Gabrielle se ceba con Aragón: localidades inundadas, graves destrozos y más de 120 incidencias

Compartir







TarragonaEra el mediodía de este lunes cuando la AEMET desactivaba la alerta roja por lluvias en Tarragona. Hasta entonces, toda precaución era poca. Las precipitaciones han sido de gran intensidad y han batido récords. No se han producido graves incidencias pero sí algunas inundaciones y se han suspendido las clases, informa en el vídeo Marina Pérez.

En Amposta, al sur de la provincia y cerca del Delta del Ebro no ha dejado de llover prácticamente desde la madrugada del domingo. En un solo día han caído más de 270 litros por metro cuadrado, una cifra histórica. De cara a la tarde del lunes y los próximos días las autoridades siguen pidiendo prudencia porque, aunque lo peor ya ha pasado, pueden mantenerse las precipitaciones en zonas ya afectadas.

PUEDE INTERESARTE Valencia vuelve a manifestarse contra Mazón por su gestión en la DANA: la undécima concentración

Hasta 53 litros en media hora obligan a cancelar las clases

No se han registrado grandes destrozos pero sí algunas calles anegadas y coches arrastrados. Amposta amanecía empapada, después de horas de diluvio. En solo 30 minutos cayeron 53 litros. Entre las incidencias, el agua ha entrado en el centro de salud, donde este lunes no hay consultas. "Es la segunda vez que nos pasa un episodio así tan horrible. El primero fue el de la DANA", afirma un médico local.

En la zona de costa, la situación es también adversa. Las alcantarillas de L'Ampolla echaban lodo desde primera hora, dejando grandes balsas de agua en rotondas y carreteras. El aviso rojo estaba previsto hasta las 8:00, pero la AEMET tuvo que ampliarlo hasta el mediodía. Los vecinos aseguran comprender por qué: "Desde ayer que nos llegó la alerta hasta ahora ha estado lloviendo", afirma un hombre.

Los vecinos, aliviados de que la alerta llegase a tiempo

Protección Civil mandó la alerta a tiempo y se suspendieron las clases para este lunes en las comarcas del Baix Ebre y el Montsiá. Los habitantes lo agradecen: "Como ya estábamos avisados desde ayer, ha sido un poco más calma en casa", asegura una joven.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Unos 25.000 alumnos han pasado la jornada en casa. Salir hubiera sido muy arriesgado, pero lo peor ya ha pasado, y la Generalitat confía en que de cara al martes se pueda volver a la normalidad. Aún así, piden prudencia y llaman a la población a seguir evitando ríos, rieras y barrancos. Ya no hay aviso rojo, pero en la provincia seguirá lloviendo durante todo el lunes.

2