En 'TEM' reciben a Javier Pérez, catedrático en Derecho Constitucional, para saber si es constitucional o no el visado por puntos de Feijóo

"Feijoo está perdido, trata de buscar su lugar entre el PP y VOX en cuanto al tema de inmigración", señalaba un crítico Risto Mejide al introducir en 'Todo es mentira' su reciente propuesta. El líder del Partido Popular propone clasificar a los migrantes con un visado por puntos, un sistema instaurado ya en países como Canadá o Australia que prima a quienes quieran trabajar en los sectores donde falta mano de obra, quienes hablen el idioma o contribuyan al orden.

A pesar de que al presentador le parece una perdida de tiempo debatir sobre cualquier medida de Feijóo porque "no las va a poner en marcha", sobre todo sabiendo que Mariano Rajoy ya lo propuso en 2008 cuando estaba en la oposición y nunca lo puso en marcha al llegar al Gobierno, en el programa reciben a Javier Pérez Royo, un catedrático en Derecho Constitucional, para descubrir si esta medida es o no inconstitucional.

El análisis de la propuesta de Feijóo: ¿Es constitucional o no?

"El problema no es de constitucionalidad. Creo que el problema es político y no jurídico", apunta el experto. Y es que las Cortes Generales "tienen un margen muy amplio para regular la inmigración" y su "único límite" sería "seguir el contenido esencial de los derechos fundamentales", señala. Por lo tanto, el Partido Popular "tiene derecho a regularla y pueden hacerlo".

Para Javier Pérez, es importante saber que "la igualdad no es un derecho del ser humano por el hecho de serlo, sino que tiene un componente político: ser nacional del país en el cual quiere instalarse". De esta manera, el experto afirma: "Los españoles sí somos iguales, los extranjeros no son iguales a los españoles".

¿La propuesta discrimina a los seres humanos?

Que unos migrantes tengan más puntos que otros por el mero hecho de haber nacido con el idioma le parece discriminatorio a Risto Mejide. Sin embargo, Javier Pérez Royo no considera que sea discriminación: "Por eso he dicho que la igualdad tiene un carácter antropológico de carácter universal solo por el hecho de ser humanos pero después tiene un componente político y por eso el artículo 13 lo reserva a los españoles".

"Yo no creo que sea anticonstitucional que se privilegie o se le de importancia a que se hable el mismo idioma en la medida en que eso facilita la integración en la sociedad española", señala. Por lo que concluye: "No creo que haya motivo de inconstitucionalidad"