Ana Vázquez defiende la ausencia de Feijóo en la apertura del año judicial con unos argumentos que no consiguen convencer a Risto Mejide

Ana Vázquez desmiente que Feijóo haya aprobado un registro de pirómanos en Galicia en 2012: "Es una ley totalmente diferente"

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, han defendido públicamente la mañana del 5 de septiembre su ausencia a la apertura del año judicial presidido por el rey Felipe VI y el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, procesado por presunta revelación de secretos de Alberto González Amador.

Ana Vázquez, diputada del partido y colaboradora en 'Todo es mentira' da su opinión al respecto sobre esta polémica noticia y trata de defender en el programa a Feijóo con argumentos que no consiguen convencer a sus compañeros de mesa ni a Risto Mejide.

La contundente opinión de Ana Vázquez sobre la presencia de García Ortiz

Si la diputada del PP fuese fiscal general del Estado, ella "lógicamente no iría" a este acto "por respeto a la institución". "Este señor, que se va a sentar dentro de unos días en el banquillo ante esos compañeros de él que hoy estaban ahí y se van a encargar de juzgarlo, no tiene sentido que estuviera ahí. Está despreciando totalmente la Institución a la que representa. Esto es un anomalía democrática desde el principio", señala Ana Vázquez.

La defensa de Ana Vázquez a la ausencia de Feijóo

Sin embargo, Risto Mejide reconduce el tema porque siente que quiere eludir el tema de que Feijóo ha decidido no estar "para no blanquear esta situación", lo que significa, según el presentador,que esto es lo que ha hecho el jefe de Estado pues él si que ha acudido al acto.

"No se puede dar como normal una situación como la que hemos vivido hoy", señala la colaboradora. Además, Ana Vázquez retoma que hasta el propio Pedro Sánchez criticó el poder judicial en su entrevista con Pepa Bueno, lo que le pareció una ausencia de respeto por el mismo porque "lo están atacando continuamente". "Y el que no va, ¿qué respeto le tiene?", pregunta Risto Mejide.

La diputada del Partido Popular trata de salvar la situación argumentando que Feijóo comunicó su ausencia con tiempo, el 31 de julio, "esperando a ver qué hacía este señor". "Da igual que avise, solo faltaría que no avisara. Imagínate", recrimina el presentador.

Ana Vázquez considera que su líder tan solo actúo en la línea de la postura del poder judicial: "Las asociaciones de jueves salieron en defensa de la independencia del poder judicial tras los ataques del lunes que está recibiendo del Gobierno; las asociaciones de fiscales, excepto una, pidieron que por favor no fuera en su condición de imputado a la apertura del curso judicial... Creo hizo muy bien no yendo".

Además, "que esté el líder de la oposición o no, no creo que sea relevante, Sánchez no estaba", apunta, a lo que Risto Mejide le informa de que "no podía estar" porque "es un tema protocolario".

Pilar Rahola, por su parte, considera que el "feo" se lo está haciendo al rey pues es quien convoca el acto, invita y lo preside, y no al fiscal general del Estado. "Si tú quieres hacerle un feo al fiscal general, no se lo hagas al resto. Lo que ha hecho Feijóo es hacerle un feo a todo el mundo, especialmente al rey. Ha hecho de 'podemita', de activista, no ha hecho un acto de Presidente. Considero que un hombre que quiere ser Presidente de la España monárquica, que haga este gesto tan feo es raro. ¿Le va bien?, lo dudo", señala la periodista.