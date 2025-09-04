La compañía irlandesa ha decidido cancelar todos los vuelos en Tenerife norte desde el próximo 1 de enero

Los recortes de Ryanair golpean al turismo tras suprimir un millón de plazas en los aeropuertos regionales

Compartir







La aerolínea Ryanair ha comunicado la suspensión de los vuelos a Vigo y Tenerife norte a partir del 1 de enero. Esta medida supondrá la pérdida de más de un millón de plazas, que sumadas a las 800.000 que la aerolínea ha eliminado en verano, eleva el recorte a dos millones este año.

Tras salir a la luz la decisión tomada por la compañía irlandesa, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que detalla las consecuencias que tendrá la suspensión de estos vuelos para la isla española.

José Manuel Bermúdez explica las consecuencias: ''Significa eliminar de Tenerife norte seis conexiones aéreas que teníamos con la península, 36.000 frecuencias que quedan absolutamente anuladas. Y esto no es una cuestión de turismo, el turismo es un añadido, esto va del derecho a la movilidad de los canarios, que no tenemos otra posibilidad de que salgamos o de que entren, salvo la marítima''.

''Aquí no pueden llegar ni guaguas ni trenes ni podemos salir en guaguas o trenes al resto de Europa. Aquí la conectividad aérea es la vida económica de la isla y de las islas. Cualquier decisión que se tome por parte del Gobierno de España como la de autorizar un incremento de las tasas aeroportuarias a una empresa que también busca la obtención de beneficio como Aena, como mínimo, debe de ser consultada, como marca el Estatuto de Autonomía con las autoridades de una parte del territorio español, donde la conectividad aérea es el derecho a la movilidad de los canarios'', explica de manera muy contundente el alcalde.

Y continúa pidiendo que se busque una solución: ''A partir de ahí, cuando uno toma una decisión y autoriza esa decisión, tiene que al menos, evaluar las posibles consecuencias. El Gobierno debía de saber, con ese enfrentamiento que lleva en el tiempo con Ryanair, que esta iba a ser una posible consecuencia ¿Qué puede significar esto? En primer lugar, puede significar una absorción de esa frecuencia por parte de otras compañías, imagino que eso habrá que promoverlo''.