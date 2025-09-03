El periodista Sergi Parra da todos los datos de la noticia de última hora

Alberto Núñez Feijóo abre el curso político desde Galicia: "Será un cuatrimestre determinante para el futuro de España"

Compartir







Hasta la redacción de 'Todo es mentira' ha llegado una noticia de última hora de la mano del redactor del programa, Sergio Parra. El periodista anuncia que Alberto Núñez Feijoo ha comunicado que el próximo viernes no acudirá a la apertura del año judicial que presidirá el Rey Felipe VI, una noticia que ha llamado la atención y ha abierto el debate en plató.

Tras escuchar lo ocurrido, Risto Mejide ha bromeado al respecto: ''No le dejó Ayuso'', y el periodista ha dado más datos: ''Aquí está un poquito el matiz. Vamos por partes, porque por un lado él dice que tenía un compromiso previamente adquirido. Lo han compartido en un comunicado y en ese comunicado sí que cargan duramente con el Gobierno''.

''Sobre todo, muestran el mayor de los respetos al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo, a la corona, pero ahí también señalan las acciones realizadas por el Gobierno durante los durante los últimos meses. Sobre todo señalan esas alusiones que ha tenido Pedro Sánchez en la entrevista que se realizó el pasado lunes en relación a algunos jueces. Y también señala que este Gobierno, el Gobierno de Sánchez, no respeta a la justicia, es lo que dice textualmente este comunicado'', añade Sergio Parra sobre el contenido del comunicado.

Después de conocer toda la información del comunicado, el presentador ha vuelto a pronunciarse al respecto: ''Estamos viendo en las fuentes del PP, lo que estamos publicando, estamos viendo en pantalla que Feijóo, por tanto, acompañará a Isabel Díaz Ayuso y no asistirá la apertura del año judicial. Es Ayuso, la que le ha dicho 'tú, aquí''.