Hay muchas voces y opiniones dentro del Partido Popular sobre la quita de la deuda autonómica a Cataluña pero una de las más autorizadas es la de Juan Ignacio Zoido, el eurodiputado del PP y exministro del Interior en el gobierno de Mariano Rajoy. El mismo entra en 'Todo es mentira' desde Bruselas por primera vez como colaborador del programa para dar una explicación a la actitud de Juanma Moreno, quien pedía hace dos años la condonación de más de 17 mil millones pero ahora rechaza tajantemente la quita a Cataluña. ¿Qué opinión le merece? Aquí te lo contamos

La explicación a la actitud de Juanma Moreno

"Lo que ha venido pidiendo de una manera insistente era el cambio del modelo del sistema de financiación autonómica que hace mucha agua", corrige el eurodiputado. Y es que, según explica Zoido, "hace mucha agua" porque algunas Comunidades Autónomas, como es el caso de Andalucía, Castilla La-Mancha o Murcia, "están infrafinanciadas". "Lo que se quiere de verdad no es improvisar nuevamente un apartado concreto como es hablar de esta condonación de la deuda", apunta.

Para el eurodiputado, "debería ponerse el modelo de Juanma Moreno como ejemplo" por su "poca dependencia a Vox a la hora de diseñar las políticas que hay que hacer" y porque "ha conseguido que después de décadas de gobiernos del PSOE con su política fiscal y de despilfarro llegando a ser la región más endeudada de toda España, seamos hoy por hoy la comunidad que más está invirtiendo en políticas sociales, que más inversión extranjera está trayendo, que más empleo está creando..."

Zoido define la condonación de la deuda como "Todo es mentira"

Juan Ignacio Zoido aprovecha su primera participación en el programa para definir la condonación de la deuda con su nombre: "Todo es mentira". "Es todo mentira porque la deuda no se esfuma, la deuda la vamos a pagar entre todos nosotros. En segundo lugar, las Comunidades Autónomas no van a poder invertir el importe de la condonación en políticas sociales, ni en educación, ni en sanidad, así que menos demagogia. Por último, porque hay algo fundamental, ni es igualitaria, ni es generosa con todos los territorios, si no que hay un territorio que sale beneficiado y ese es Cataluña", apunta.

Por estos motivos, el Partido Popular está tomando esa postura "homogénea": "No nos gusta este modelo, no es un ejemplo a seguir. Hay que ser serios y hay que abordar en primer lugar la modificación del modelo de financiación de la Comunidades Autónomas".