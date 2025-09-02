El director de 'La Razón' da sus conclusiones de la entrevista a Pedro Sánchez tras haber analizado la misma

Las pruebas que desmontan la versión de Sánchez sobre el motivo de reunión entre Illa y Puigdemont: "Los hechos muestran otra realidad"

En la nueva sección de 'Todo es mentira', 'El despacho del director', reciben en esta ocasión a Paco Marhuenda para comentar abiertamente el tema del día: la primera entrevista a Pedro Sánchez tras 14 meses de silencio en el inicio del curso político. ¿Qué le pareció al director de 'La Razón' sus declaraciones? Aquí te lo contamos.

Así vivió Paco Marhuenda la entrevista a Pedro Sánchez

El director de 'La Razón' resume la postura de Pedro Sánchez o durante su participación en el programa de Pepa Bueno con la siguiente declaración: "Vimos una actitud autoritaria asombrosa por parte del presidente del Gobierno de una democracia y eso es objetivamente cierto".

Algo que apreció notoriamente en el momento más viral de la noche cuando Pepa Bueno le puso el recordatorio sobre lo que él mismo dijo sobre los Presupuestos Generales del Estado pues, según lo que respondió Pedro Sánchez, "hemos descubierto que vivimos mejor sin convocar elecciones, si me permites la ironía", apunta Paco Marhuenda.

"Asistí asombrado porque me imaginaba que él se sentiría incómodo o tenso pero no, no, no. Y luego, la parte de los ataques a los jueces me parece impresentable", opina el entrevistado.

Además, el mismo aprovecha para criticar que Pedro Sánchez no haya permitido ser entrevistado por la competencia: "Tiene que ir siempre a 'telePSOE', no me parece bien". Y es que "se ha acostumbrado a hacer ruedas de prensa sin preguntas, a no conceder entrevistas... Cuando estás en política has de llegar llorado porque que te acaben criticando, persiguiendo o intentando saber... No podemos aceptar ese victimismo en mi opinión que hace el presidente del Gobierno", añade el director de 'La Razón'.

¿Cree que Pedro Sánchez tenía información de Ábalos?

Según declaró en la entrevista, el presidente del Gobierno aseguró que no le había llegado "información objetiva" sobre su ministro. Una frase que llamó la atención de Paco Marhuenda pues el periodista conoció personalmente a José Luis Ábalos, a quien define como "un tipo simpatiquísimo".

Sin embargo, recuerda que en una ocasión salió de una comida pensando "cómo podía mantener a tantas mujeres" con su sueldo después de que él mismo se lo confesara. Por lo que "algo te tienes que dar cuenta de esa parte sórdida, desagradable, de un machismo insufrible".