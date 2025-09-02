Pedro Sánchez afirmó que Salvador Illa y Carles Puigdemont se reunían para celebrar la Diada, pero las pruebas dicen lo contrario

Las predicciones de Pilar Rahola sobre la reunión de Carles Puigdemont y Salvador Illa: "Creo que va a salir muy fría"

Compartir







El pasado 1 de septiembre, Pedro Sánchez concedió una entrevista para Pepa Bueno en RTVE donde, entre otras cosas, fue preguntado por la polémica reunión entre Carles Puigdemont y Salvador Illa. Según afirmó el presidente del Gobierno, el motivo del encuentro no era para nada para garantizarse el voto de Junts en los Presupuestos como se viene especulando, si no porque el 2 de septiembre se celebra la Diada en Bruselas.

Sin embargo, en los últimos cinco años nunca se ha celebrado esta festividad de manera tan temprana en Europa. Las pruebas las trae Sergio Parra en 'Todo es mentira'.

Aquí están las pruebas recopiladas por 'Todo es mentira'

Al equipo del programa le ha resultado "llamativo" porque estos actos "no son improvisados, ni ajenos". Es más, "están organizados por la propia delegación del Govern del Catalunya ante la Unión Europea que ahora mismo está en manos del PSC", informa el redactor.

Tal y como muestran en la pantalla, en 2024 se celebró el 12 de septiembre. En 2023, un día después, el día 13. Cierto es que los dos años anteriores se celebraron el 6 y el 9 de septiembre. "Siempre han tenido una fecha similar pero es verdad que han ido cambiado entre el 10 y el 12. Nunca, eso sí, tan temprano como ese supuesto día 2 al que se refiere Pedro Sánchez", apunta Sergio Parra.

Además de las fechas, las agendas también desmienten al presidente del Gobierno pues "si repasamos las convocatorias de prensa y las notas informativas emitidas desde el Govern de Catalunya para detallar esa actividad, siempre esos actos de la Diada vienen recogidos en esa agenda como para celebrar la Diada de Cataluña. Todos estos actos y visitas están siempre justificados textualmente en la agenda del mismo modo: La celebración de la Diada de Cataluña en Bruselas". Las pruebas gráficas las muestra claramente en el programa.

Sin embargo, "la agenda de Salvador Illa de hoy recoge esos actos en la capital belga pero en ninguna parte aparece que sean con motivo de la fiesta nacional de esta Comunidad y también, según la Generalitat, acude a inaugurar una exposición sobre la Virgen de Montserrat". No obstante, "esto tampoco es cierto porque Illa no es parte de la comitiva, si no un invitado", señala.

Con lo cual, 'Todo es mentira' llega a una conclusión: "Ayer el presidente del Gobierno se adelantó quizás demasiado a la Diada de Cataluña porque los hechos muestran otra realidad"