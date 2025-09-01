Pilar Rahola critica las medidas propuestas por Feijóo para frenar los incendios: "Es pura propaganda política, es patético"

Pilar Rahola interviene en 'Todo es mentira' para informar sobre qué temas se tratarán en la reunión de Carles Puigdemont y Salvador Illa en Bruselas

Salvador Illa es noticia política del día llega después de que Puigdemont reclamara desde hace más de un año cuando el mismo fue investido como presidente en Cataluña una reunión. La llevarán a cabo mañana en Bruselas el martes 2 de septiembre, donde se tratará la rehabilitación política del presidente de Junts tras la aprobación de la Ley de Amnistía que todavía no le ha permitido volver a España.

Para saber lo que en realidad va a pasar en dicha reunión, en 'Todo es mentira' reciben a la periodista y experta en el tema Pilar Rahola, quien ha dado sus predicciones sobre el tan esperado encuentro.

El motivo real de la reunión, según Pilar Rahola

La periodista asegura que quien ha querido organizar esta reunión es Pedro Sánchez y Salvador Illa, y no Carles Puigdemont como han dejado caer en el programa. "Puigdemont en su momento encontró normal hablar con Pedro Sánchez fundamentalmente y en la ronda de reuniones que hizo Illa cuando accedió a la presidencia, habló con todos los presidentes menos con él. A partir de ahí nunca ha habido ni una sola petición para ver al President, ha sido él quien ha pedido ver a Puigdemont".

Esta petición ha sido bien recibida por el mismo, quien se ha mostrado "abierto" y "encantado de la vida", afirma Pilar Rahola. Sin embargo, "si la idea de Illa es trabajar en post de los nuevos presupuestos de Pedro Sánchez, yo creo que va a salir muy fría la reunión porque no va a ir por aquí".

¿Por qué quieren encontrarse los políticos?

Todo el mundo apunta a que la intención de los mismos es llegar a un acuerdo sobre los presupuestos. Sin embargo, la periodista cree totalmente lo contrario: "Yo soy de la teoría de que no va a haber, me parece bastante inviable la posibilidad conociendo cómo están las posiciones". Y es que "las posiciones de Podemos para aprobarlos son absolutamente contrarios a las posiciones de Junts, o al revés". Por eso, Pedro Sánchez quiere llevar a cabo "un gesto público para tranquilizar las relaciones y eso pasa por Illa". No obstante, a Pilar Rahola no le parece la mejor opción el presidente de Cataluña: "No es precisamente la persona que podría susurrar más cerca de Puigdemont".

Por lo que, la intención de Salvador Illa es "empezar el curso político con último gesto que le falta para dar una imagen de relaciones y diálogo que espera Puigdemont", para cumplir con "una asignatura pendiente" y porque "Pedro Sánchez lo necesita".

Mientras, Puigdemont "no espera demasiado nada" porque "la amnistía no está en mano del PSOE en estos momentos", el tema del catalán en Europa "tampoco", el tema migratorio es "muy importante" y, en cuanto al tema laboral, "está bastante cerrado Junts en ese punto". "No creo que por ahí se avance por ningún lugar", afirma.

La predicción de Pilar Rahola

"En Cataluña y en cualquier lugar, un encuentro con Puigdemont es algo más que que hablar de presupuestos. De presupuestos están hablando con Jordi Turull y las cosas están tan mal como parecen. Illa no se va hasta Bruselas para hablar con Puigdemont para hablar de presupuestos en Cataluña, que no hay opción, y tampoco va conseguir hablar los de España, aunque estén sobre la mesa porque las cosas van por otro lado, Puigdemont no lo va a permitir. Ahora son dos personas decentes, son dos personas responsables y que mantienen la dignidad. Por tanto se van a ver, se van a saludar, va a haber, supongo, una relación normal, pero políticamente hablando aquí no va a sacar nada. Esa es mi tesis", señala la periodista.