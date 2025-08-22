La periodista da sus argumentos por los que considera que Carles Puigdemont está en lo cierto en sus polémicas declaraciones

Esperanza Aguirre, sobre el avance del islam: "Hay algunas facciones que están en contra de nuestros principios"

Compartir







Dos de las grandes preocupaciones de los nacionalistas catalanes son el retroceso del idioma y el aumento de la inmigración. Y es que este electorado tiene la percepción de que la llegada de nuevos colectivos no incorporan el catalán a su vida cotidiana. Por esta razón, Carles Puigdemont mencionó la siguiente polémica declaración durante una conferencia de lengua y nación: "Si un inmigrante no entiende café con leche o dolor de barriga en catalán, el funcionario no debería renovarle el permiso de residencia".

En 'Todo es mentira', la colaboradora Pilar Rahola se muestra a favor de esta postura y da sus polémicos argumentos por los que considera que el catalán debería usarse como filtro para conceder el permiso de residencia.

"¿Le darías la nacionalidad española a quien no habla castellano?"

Para Pilar Rahola, "todo catalán tiene derecho a ser atendido en su idioma" porque, si no lo es atendido en catalán en Cataluña, "¿dónde lo será? ¿En Salamanca, en Francia, en Italia..?". Y es que, a la periodista le parece que esto "es un tema del derecho del ciudadano" pues "él puede hablar en castellano, pero tiene que entendernos".

"¿Tú le darías la nacionalidad española a alguien que no hablara nada de castellano? ¿Sería normal?", pregunta al aire la colaboradora. Sin embargo, Laila Jiménez no está de acuerdo pues "ambas lenguas son cooficiales".

Este argumento no consigue convencer a Pilar Rahola, quien insiste: "Perdona, los catalanes tenemos el derecho a ser atendidos en catalán. Nadie obliga a nadie a que hable catalán, pero tiene la obligación si me hace un servicio, si yo voy al médico, de que me entienda en catalán, ya no pido más".

Por si no había sido lo suficientemente clara, no es que le retiraría el permiso a quien no lo hiciese, si no que directamente es que "no se la daría". "Si no entiende el catalán en Cataluña, no puede estar en Cataluña con una ciudadanía. Esto forma parte de la lógica en todo país".

Eso sí, quiere dejar claro que es evidente que Cataluña es un tierra de migraciones al que vienen muchas personas con habla hispanoamericana que tienen, consecuentemente, incorporado el castellano y, por tanto, "les es muy cómodo no aprender el catalán". "Pero sí tú quieres ir a Cataluña, donde hay un idioma que hace mil años que hablamos y que está minorizado, lo mínimo que puedes hacer es intentar entender el idioma", apunta.

"Yo como como persona que voy a un restaurante, una panadería o al médico, exijo que me entienda. Ya no le pido nada más, que me entienda y eso es un básico, que el catalán no es un idioma extraterrestre, que se parece mucho. Es que es ganas de ponerse dos meses a hacer el primer nivel básico de catalán, un poco de esfuerzo. Vienes a esa tierra, quieres trabajar en ella, quieres que te amen, quieres amarlos... Pues respeten nuestro idioma", argumenta.