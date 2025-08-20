Alberto Samperio 20 AGO 2025 - 18:57h.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado dos problemas principales en España: los incendios y el islam

Esperanza Aguirre, contra la conducta de Sánchez en los incendios: "Le pasó en la DANA, no quiere mandar al ejército"

Compartir







Esperanza Aguirre ha publicado un artículo hablando sobre dos grandes problemas a los que se enfrenta España este verano. Según la expresidenta de la Comunidad de Madrid, uno de los problemas es la ola de incendios que está asolando el país y otro es el avance del islam.

La expolítica ha podido aclarar varios aspectos de su artículo y ha mencionado que estos dos inconvenientes a los que se están enfrentado los españoles es por culpa de las normas impuestas en la Agenda 2030. Los colaboradores de 'Todo es mentira' no han entendido el motivo de mezclar los incendios con el avance del islam.

Esperanza Aguirre ha tenido que explicar que no estaba mezclando las dos cosas, ni por supuesto estaba uniéndolas en el mismo problema: "Todos los informativos hablan por una parte de los incendios y por otra parte del problema del islamismo que empezó en Torre Pacheco y luego ha continuado".

"Todos tenemos derecho a practicar la religión que queramos pero hay algunas religiones, en concreto algunas facciones del islam, que están en contra de nuestros principios y valores. Por ejemplo la igualdad entre hombres y mujeres", ha aclarado la expresidenta.

Esperanza ha dejado claro que es normal que los inmigrantes vengan en búsqueda de un futuro mejor para encontrar trabajo, pero no entiende que haya países árabes ricos que no ayuden a sus vecinos y que España, un país más alejado y con otras tradiciones, esté acogiendo a esta gente.