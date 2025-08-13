Jesús Molina, bombero forestal de la Comunidad de Madrid, entrad en directo en 'Todo es mentira'

Emilio Delgado critica la actitud de los líderes del PP ante los incendios: "Para estar sobrevaloradas las vacaciones no renuncian a las suyas"

En plena ola de calor los incendios forestales no dan tregua a España y la situación está siendo especialmente difícil para los bomberos que se encargan de las labores de extinción y que llevan mucho tiempo denunciando la precariedad en la que desempeñan su trabajo.

Con todo ello, 'Todo es mentira' ha entrevistado en directo a Jesús Molina, bombero forestal de la Comunidad de Madrid, que denuncia en el programa que las malas condiciones laborales en las que trabajan dificultan su labor a la hora de realizar estas tareas de extinción.

Los bomberos han estado en primera línea en el incendio de Tres Cantos bajo servicios mínimos y Jesús explica qué sienten en esas condiciones: ''Es un poco de desesperación porque llevamos muchísimo tiempo protestando. Hicimos una huelga el 25 de abril, llevamos intentando reunirnos con el consejero Carlos Novillo desde hace un montón de meses, con la empresa pública Tragsa y no obtenemos ninguna respuesta ni ninguna solución''.

''No nos ha quedado más remedio que convocar una huelga entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Y nosotros cumplimos escrupulosamente con los servicios mínimos para proteger a la ciudadanía. Lo damos todo en cada incendio, pero es desesperante ver cómo que no hay voluntad política de que tengamos unas mejores condiciones y estemos más protegidos para poder dar un mejor servicio y proteger a los ciudadanos, a los pueblos, a las urbanizaciones en general, a todo el mundo'', denuncia el bombero en el programa.

Jesús denuncia la precariedad que sufren: ''Con 1.300 euros en la Comunidad de Madrid no se puede llegar a final de mes. Necesitamos llegar a final de mes por nuestras familias y también para poder dar un servicio en condiciones. Muchos compañeros se terminan yendo a otras comunidades autónomas porque no aguantan esta precariedad y este poco reconocimiento salarial. Otra de las cosas más sangrantes también que no ha citado es que no tenemos protección frente a los agentes cancerígeno''.

''Inhalamos agentes cancerígenos y hoy en día no se nos protege contra contra estos agentes cancerígenos. En las bases llevan 20 años de abandono y no cumplen la normativa de prevención de riesgos laborales'', añade Jesús y explica que hay 33 plazas sin cubrir debido a las condiciones precarias.

Además explica quiénes les dan la espalda: ''La Comunidad de Madrid y la empresa pública. Se tiran la pelota los unos a los otros y al final las que salen perjudicadas son las condiciones laborales de los bomberos forestales y por consiguiente los ciudadanos, porque no se puede prestar un servicio en cien por cien en condiciones de seguridad y para proteger a la ciudadanía''.

Finalmente, Jesús Molina hace un llamamiento e indica lo que piden: ''Algo muy fácil como que se reúnan con nosotros, intenten llegar a soluciones. No podemos estar cobrando poco más que el salario mínimo. Eso cualquier persona lo entiende. Nos estamos jugando la vida en cada intervención, en cada fuego y no es de recibo que estemos cobrando el salario mínimo mínimo interprofesional, no estamos pidiendo el oro ni el moro. Estamos pidiendo algo que es justo, dignificar la profesión y que se nos tenga en cuenta a los bomberos forestales''.