Alberto Samperio 12 AGO 2025 - 18:22h.

La exmilitante del PSOE y el empresario se han pronunciado sobre el posible soborno a Ignacio Stampa y José Grinda

Leire Díez se muestra tranquila tras la imputación por cohecho y tráfico de influencias: "Lo recurriré"

La Fiscalía de Madrid ha pedido investigar a Leire Díez, la ya conocida como la "fontanera" del PSOE, y al empresario Javier Pérez Dolset por un posible intento de soborno a dos fiscales: Ignacio Stampa, un fiscal Anticorrupción involucrado en el 'caso Villarejo' y José Grinda.

'Todo es mentira' ha podido hablar en exclusiva con la exmilitante del Partido Socialista y con Pérez Dolset. El presentador ha conectado con el periodista Fabián Pérez desde la redacción del programa para saber la última hora. El redactor ha trasladado las palabras de Leire y del empresario.

En primer lugar, Dolset ha negado que haya sido él quien contactó con Ignacio Stampa: "No fuimos nosotros. Fue el propio Stampa quien quería reunirse para 'limpiar su nombre' y dejar de gastarse el dinero en pleitos".

Por su parte, Leire Díez ha revelado algunos detalles de la reunión que tuvo con Ignacio Stampa. Según las palabras de la "fontanera", el fiscal habría criticado duramente a Álvaro García Ortíz, entre otras personas: "Lo que hizo fue contarnos todo lo que pasó cuando quiso investigar el 'caso Villarejo'. Nos habló de lo que hizo Luzón para apartarle y puso a caer de un burro a Dolores Delgado y al actual fiscal general del Estado".

La exmilitante del PSOE ha añadido más información sobre estas reuniones, y es que al parecer otro empresario habría organizado otros encuentros con otros políticos: "Antes de la nuestra, Luis del Rivero organizó dos reuniones a Ignacio Stampa, una con Santiago Abascal y, otra, con Esperanza Aguirre".

El programa ha querido contrastar la información y se ha puesto en contacto con la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre no ha negado lo que ha dicho Leire Díez y ha admitido que sí se reunió con Stampa: "Le comenté a Luis, que es amigo mío, que me gustaría conocerle y me lo presentó, pero a la 'fontanera' no tengo el gusto".