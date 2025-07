“Lo recurriré cuando me llegue porque ya te digo que todavía no se me ha notificado", subraya Leire Díez

El juez ha imputado a Leire Díaz, la 'presunta Fontanera del PSOE', por cohecho y tráfico de influencias. Su declaración como investigada será el próximo 11 de noviembre. La entonces militante del Partido Socialista -y tras haber pasado antes por varios cargos públicos- ofrecía favores a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO. Pese a que todo está recogido en audios, ella dice que está tranquila.

“Lo recurriré cuando me llegue porque ya te digo que todavía no se me ha notificado. Nada de lo que se dijo allí es constitutivo de delito. Absolutamente nada. Estoy absolutamente tranquila”, confiesa en el programa 'En Boca de Todos'.

El juez llama como testigos a Jacobo Teijelo, Javier Pérez Dolset y Rubén Villalba

El juez de Madrid, Arturo Zamarriego, cita para el próximo 11 de noviembre como investigada a la exmilitante del PSOE, Leire Díez. Lo hace por los audios en los que se la escucha ofrecer favores judiciales a cambio de información comprometedora contra miembros de la UCO. En el auto llama como testigos el mismo día al abogado Jacobo Teijelo -que actualmente defiende al exdirigente socialista Santos Cerdán-, al empresario Javier Pérez Dolset y al comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo, Rubén Villalba.

El magistrado admite a trámite la denuncia de ‘Hazte Oír’ pero deja claro que la misma “no puede admitirse por el supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos”. El magistrado habla en relación "con el ofrecimiento de fotos íntimas de un fiscal a un diario, ya que para proceder por dicho delito es necesaria la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal".

El instructor apunta que, en la denuncia, se viene a alegar que Díez, "a la sazón militante del PSOE, recibió un encargo para neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la UCO sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes socialistas". Se trata del segundo juzgado madrileño que decide abrir causa sobre las actividades de la exmilitante socialista.