Leire Díez fue teniente de alcalde de un pequeño pueblo de Cantabria

Nuevos audios de la militante del PSOE: Leire Díez llegaría a ofrecer beneficios judiciales a Alejandro Hamlyn

Hoy más dirigentes del PSOE reconocen que Leire Díez es una militante de base muy activa en redes sociales. Tras filtrarse los audios en los que buscaría información en contra de la UCO, muchos se preguntan quién es ella. Fue teniente de alcalde de un pequeño pueblo de Cantabria y años después dio el salto a Madrid. Peldaño a peldaño fue ascendiendo hasta acceder, queda por saber hasta qué punto, a los escalafones más altos, según informa Diego Arce.

Al menos presume de ello en sus redes sociales, donde publica fotografías con el presidente del Gobierno, José Luis Ábalos o Begoña Gómez. También se ha mostrado muy combativa durante los cinco días de reflexión de Sánchez, cuando advirtió que "a la mafia se le combate y la combatiremos".

¿Quién es Leire Díez, la supuesta 'fontanera del PSOE'?

Diéz, aficionada a los cambios de look, nació en Baracaldo, pero hay que irse a Cantabria, a la localidad de Vega de Pas, donde fue concejal, para conocerla mejor. "Un amigo mío la define como psicópata narcisista", resalta Víctor Gómez, exalcalde de Vega de Pas, en el programa de Ana Rosa. Todo según sus rivales políticos. El exalcalde hasta 2011 denuncia que amañó las elecciones.

"Fueron unas elecciones fraudulentas y se dedicaban a tramitar el voto por correo puede rondar el 1%. Aquí llegó al 20%", subraya Gómez. Le otorgó el poder al PP, que acabó rompiendo con ella. "Sí, por sus formas. Principalmente no me gustaba porque era una persona que siempre estaba buscando conflicto", afirma Juan Carlos García, alcalde de Vega de Pas, en 'La mirada crítica'.

"Cualquier cosa que salta y te digo cualquier cosa no me sorprendería nunca", reconoce García

Es una persona muy conocida en los círculos socialistas de Madrid y en las federaciones de Euskadi y Cantabria. Antes de llegar a Madrid, siguió creciendo en Cantabria. Sus rivales dicen no estar sorprendidos de los audios. "Cualquier cosa que salta y te digo cualquier cosa no me sorprendería nunca", reconoce García.

También ha ostentado cargos importantes en dos empresas publicas: Correos, donde estuvo hasta el año pasado como directora Filatelia y Relaciones Institucionales, y ENUSA, la empresa nacional de uranio. Díez es periodista y, entre 2018 y 2021, fue jefa de Comunicación de Enusa.