Alberto Samperio 12 AGO 2025 - 19:31h.

Estados Unidos ha expulsado a España de una ruta marítima estratégica que puede afectar al puerto de Algeciras

Donald Trump, el nuevo sheriff de Washington

La tensión diplomática entre Estados Unidos y España continúa una vez más por una última decisión del país americano. España ha sido expulsada de una ruta marítima estratégica que afecta directamente al puerto de Algeciras, Cádiz.

Todo esto se suma a las polémicas por el gasto en defensa con Donald Trump, los contratos con Huawei, la filtración española por el F-35 y las bases de Rota y de Morón. En el programa el periodista David Alandete, corresponsal de 'ABC' en Washington, ha comentado el problema al que se enfrenta España.

Alandete ha recordado que la expulsión de España se debe a un motivo principal, el puerto de Algeciras: "Es el centro del inicio de esta disputa porque el año pasado se le impide la entrada a al menos dos buques de la naviera Maersk. Dos de ellos intentaron hacer escala en Algeciras, se les denegó e incurrieron en un alto coste".

El puerto de Algeciras es el gran puerto del sur de Europa y es el más importante de España sobre todo para la economía del país. El corresponsal ha advertido de que esto puede ser una medida muy seria: "Esto es bastante grave. Puede acabar con multas de dos millones por cada una de las negativas, son tres hasta ahora, y después una prohibición de un grueso de los barcos españoles de entrada en Estados Unidos".

Por lo tanto, Donald Trump podría prohibir a los buques españoles entrar en el país norteamericano. "Esto suena muy exagerado pero es lo que figura en esa investigación", ha detallado Alandete. Sin embargo, el periodista ha especificado que ese puerto del sur de España no entraría, de momento, en esa ruta estratégica: "Como medida preliminar no se incluye a Algeciras".