Susana Díaz da su opinión sobre la guerra diaria por competencias ante la oleada de incendios que invaden la geografía española

Paco Castañares, experto forestal, explica qué significa 'incendio de sexta generación': "El agua se evapora sin tocar las llamas"

Compartir







Los incendios que azotan la geografía española no solo prenden los bosques del país, también encienden la mecha entre el Gobierno central y la oposición quienes se encuentran en una batalla política en la que, según Susana Díaz, no deberían centrarse ahora mismo.

Por lo que, en 'Todo es mentira', aprovechan para preguntar a su colaboradora y senadora del PSOE sobre cuál es su opinión sobre la actitud de su partido.

"Me parece incoherente"

La respuesta de la colaboradora es clara: "No lo entiendo y no lo comparto viendo que la gente está jugándose la vida, que los bomberos lo están dando todo, que los alcaldes y alcaldesas están al pie del cañón mientras que los que tienen responsabilidad y niveles superiores están a la gresca. No lo entiendo y creo que no es el comportamiento que hay que tener".

Además, a Susana Díaz le resulta "muy incongruente" que la competencia autonómica no diga que no puede, cuando es algo "humano y lógico", y pida el nivel tres tal y como señala la legislación y "como le están diciendo los vecinos en las manifestaciones de estos días". Y es que, a día de hoy se dedican a "pegarse con la otra institución", dice.

En cuanto al resto, la senadora considera que "tampoco deben de entrar a la gresca, sea un ministro o sea quien sea". "Me parece incoherente", afirma. Sin embargo, solo queda esperar porque "cuando llegue el momento, la responsabilidad de cada uno se va a ver", tanto "si el presidente de Castilla y León ha recortado o no ha ejecutado los gastos como si votó el año pasado en contra de la Ley de Bomberos Forestales en su comunidad".

Mientras, "la principal responsabilidad de un político en una catástrofe es no echar más leña al fuego, no estorbar y generar confianza", apunta la colaboradora. La senadora del PSOE confiesa haber cometido sus errores, como no haber reforzado todo lo que le pidieron los bomberos en su momento, pero hay algo de lo que no se arrepiente: "Lo que nunca hice fue liarme a piñas en medio de una catástrofe porque eso no lo pueden hacer los máximos dirigentes".

"Tú lo que tiene que estar al pie del cañón con tus bomberos, con tu sistema de emergencia, con el Ejército, con la UME y cuando se extinga el incendio, entonces llegará la hora de ajustar las cuentas a todo el mundo y saber cuál ha sido la responsabilidad de cada uno", apunta Susana Díaz.