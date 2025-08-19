El magistrado Joaquim Bosch responde si tiene recorrido la imputación por malversación de Begoña Gómez por parte del juez Peinado

Joaquim Bosch, sobre las palabras de Santiago Abascal: "Son rechazables, pero eso no significa que sean delictivas"

Compartir







El juez Peinado imputa a Begoña Gómez por un nuevo presunto delito de malversación por la contratación de su asesora Cristina Álvarez en la Moncloa. El magistrado quiere averiguar si, además de su trabajo como asesora, Álvarez habría realizado gestiones para la cátedra que dirigía la mujer del presidente. La decisión de Peinado de investigar viene del auto de la Audiencia Provincial de Madrid tras observar indicios en los correos electrónicos de la asesora.

Desde el Gobierno ven poco recorrido a esta imputación pero, para saberlo con claridad, 'Todo es mentira' recibe al magistrado Joaquim Bosch con el fin de responder a la pregunta.

¿Tiene recorrido la imputación por malversación de Begoña Gómez?

Para Joaquim Bosch, esta nueva imputación "implica un avance en esa línea que llevaba el juez instructor para abrir en este ámbito dos declaraciones como investigada". Eso sí, al magistrado le parece que "esta cuestión es bastante problemática jurídicamente" por dos razones: "el perfil general del delito de malversación" y "por algunas peripecias que se han producido en este caso concreto".

Y es que "la malversación en estos supuestos implica destinar empleados públicos para un fin distinto a aquellos que están dedicados a los fondos públicos", apunta el experto. Un ejemplo típico sería cuando un alcalde dedica empleados municipales a que trabajen en sus fincas, menciona. Otro de ellos cuando asesores o empleados de empresas públicas, en lugar de ir a ese tipo de trabajo, se dedican a realizar trabajos para el partido en sus sedes.

Sin embargo, la jurisprudencia también indica que "hace falta que haya una utilización completa de estos recursos". Con lo cual, "aquí podía haber malversación si en este caso la asesora Cristina Álvarez no hubiera prestado sus funciones y se hubiera dedicado exclusivamente a trabajar para Begoña Gómez", afirma.

En resumidas cuentas, "el uso puntual de un fax, de un correo electrónico o de una llamada difícilmente tendría encaje en el delito de malversación", apunta. Razón por la que "el juez instructor descartó citar como investigadas a Begoña Gómez y a la asesora" hace tres meses, señala. Es más, "la propia Audiencia de Madrid, cuando se pronunció sobre una posible malversación, ya dijo que la actividad de la asesora tendría que vincularse hipotéticamente a un posible tráfico de influencias, pero no a un delito de malversación", añade. Así que "el tema es bastante discutible jurídicamente y es previsible que haya nuevos recursos y que la Audiencia de Madrid tenga que volver a intervenir", asegura Joaquim Bosch.

¿Tendrá que declarar Begoña Gómez?

Lo más probable es que Begoña Gómez declare, asegura el magistrado, "porque los recursos que se presenten no tienen carácter suspensivo" ya que "la declaración es para principios de septiembre, con lo cual no va a dar tiempo al trámite de los mismos".

"Yo creo que lo más probable es que Begoña Gómez vuelva a comparecer ante el juez instructor para declarar, aunque también podría acogerse a su derecho a no declarar", concluye Joaquim Bosch.