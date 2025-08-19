Alberto Samperio 19 AGO 2025 - 17:13h.

Bacon, tortilla francesa y hasta filete de ternera: así son los súper bocatas de José Manuel para dar de comer a las Brigadas Forestales

Con el delantal puesto y en la cocina de su local, el hostelero José Manuel Arias ha comenzado a cocinar uno de los súper bocadillos que reparte entre los bomberos y los voluntarios que trabajan para extinguir los incendios que están devastando gran parte del país.

El dueño del bar ha comentado que la demanda de bocadillos ha crecido desde que las llamas están devorando los bosques: "Desde el día 8 aproximadamente entre 1.100 y 1.200 bocadillos. Ha aumento el 100% o el 200%. El domingo no hemos abierto por la mañana con tal de hacer los bocadillos para las brigadas y hemos tenido que dar de comer también a pueblos desalojados".

José Manuel ha señalado que en el municipio se ha "desencadenado una ola de solidaridad", ya que el panadero hornea todo ese pan para los bocadillos y varios supermercados le otorgan también alimentos. Además, José Manuel también es ganadero y cocina los bocadillos con la carne de sus vacas y sus cerdos.

También ha aclarado que esto no lo está haciendo gratis: "Luego se ponen en contacto con nosotros y nos pagan". El hostelero también le ha enviado un mensaje a Pedro Sánchez: "Ya son las cinco y todavía no he comido. Mi familia la mayoría de los días a las cinco no come nadie, la mayoría de la hostelería de España".

Los colaboradores se han empezado a reír mientras daba su opinión sobre la situación del país. José Manuel se ha comportado como un colaborador más y también ha dejado claro que la nueva jornada laboral de siete horas y media no tenía ni pies ni cabeza para los hosteleros.

El colaborador Pere Aznar ha alucinado con los bocadillos y con las opiniones del hostelero: "Este señor que se hace un bocata y opina de toda la polémica nacional... Yo me estoy volviendo loco". El resto de tertulianos le ha dado la razón diciendo que era "otro colaborador, otro gran fichaje".

José Manuel ha comenzado a reírse y el presentador Pablo González Batista le ha invitado a venir al programa: "Tenemos que invitarte también al plató para que te encargues de las opiniones y del catering". El dueño del bar ha terminado haciendo un bocadillo de tres pisos que llevaba de todo: filete de ternera, bacon, tortilla francesa, pimientos, etc. Además, ha confesado que los bomberos se llevaban también una botella de agua y una manzana.