El presidente de la AEEFOR explica en profundidad el significado del término 'incendio de sexta generación' en su intervención en 'TEM'

El presidente de la Diputación de Ourense se pronuncia sobre los incendios: "No es justo decir que hay un abandono"

Compartir







Para ayudar a la gente a entender este término que llevamos escuchando a lo largo de los últimos días con la oleada de incendios que acechan España, en 'Todo es mentira' reciben a Paco Castañares, presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente, quien ha explicado con exactitud cuál es la definición de un incendio de sexta generación.

La definición de incendio de sexta generación

Según informa el experto forestal, "son incendios que tienen una gran carga de combustible de vegetación seca en el lugar que arde muy continua, es decir, en superficies muy grandes y en momentos en los que hay inestabilidad atmosférica, como por ejemplo una tormenta o una situación próxima a la tormenta".

Esto se produce cuando la diferencia térmica entre el suelo y las capas altas de la atmósfera es muy grande pues el suelo está muy caliente durante el verano. Suele ocurrir en los veranos, apunta Paco Castañares, sobre todo en la parte que va de Madrid hacia el Mediterráneo, es decir, el viento de poniente que "lo que hacen es que achicharran la poca vegetación que queda sin secar y eso arde como la pólvora".

Entonces, los incendios de sexta generación "interactúan con la atmósfera y suben a gran velocidad" pues hay que tener en cuenta que "el aire caliente pesa menos que el frío y el aire muy caliente pesa muchísimo menos que el frío", alcanzando una temperatura de "1.200 °C": "Funde el plomo, el acero, todo".

Por lo que, a esta temperatura, no se puede lanzar el agua desde arriba porque "si se ponen encima de la columna convectiva, que puede alcanzar 14 o 15 kilómetros, no le cuento lo que le va a pasar al hidroavión o al helicóptero que se atreve a pasar por encima de un incendio de esta naturaleza", apunta Paco Castañares. Y es que, "no hace falta ser un lumbreras, ni Einstein, ni haber estudiado en Harvard o en Oxford para saber que el agua se va a evaporar sin llegar a tocar las llamas".