Donald Trump parece tener prisa por esa paz rápida que prometió ya hace muchos meses y que sigue sin lograr a día de hoy. Razón por la cual en sus redes sociales se ha aventurado a decir que Ucrania debe de aceptar que va a perder Crimea, que debe de renunciar a entrar en la OTAN y que probablemente también tenga que renunciar a al Donbás.

Para entender qué supondría esto para un ucraniano, 'Todo es mentira' recibe a Olga Tarnovska, consultora de medios, autora de un canal sobre la guerra en Ucrania y residente en Kiev, quien explica por qué no pueden sacrificar estas zonas claves a una fuerza invasora.

"No es una guerra por los territorios"

Para tratar este tema, a Olga Tarnovska le parece importante destacar un estudio del Instituto de Estudios de la Guerra que dice que Ucrania recuperó sus territorios en el 2022 expulsando a Rusia, Putin y su ejército han conseguido ocupar solo menos de 0.1% del territorio ocupado. Es decir, "en tres años de guerra y más de un millón de bajas del ejército ruso le han valido solo 0.1% del territorio ucraniano", con lo cual, si Ucrania cediese territorios del Donbás, eso significaría "ahorrarle cuatro años de guerra", asegura.

Por lo que la residente en Kiev asegura que los ucranianos no están dispuestos a regalárselos porque eso implicaría quedarse esos territorios y "avanzar aún más". Es más, a Olga Tarnovska le parece "absurdo" porque "no es una guerra por los territorios".

"Rusia es el mayor país del mundo, es el doble que China, es el doble de los Estados Unidos. Lo último que necesita Rusia es un territorio. Rusia tiene territorios para regalar a todos los países del mundo", apunta la experta. La realidad es que Rusia quiere invadir estas zonas porque "Ucrania es un país que quiere dominar, el primer país que quiere dominar de la exURSS, pero detrás hay muchísimos otros países que van a caer". Por lo tanto, "si Ucrania no resiste, estamos hablando de Georgia, de los países bálticos, incluso de Polonia". En conclusión, "echándole más carne a este perro rabioso no le vamos a saciar el hambre. Al revés, le vamos a despertar más hambre porque se va a quedar impune, como se está quedando ahora mismo con Trump".