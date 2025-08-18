Tras preguntarle a un economista sobre la tendencia de los jóvenes, Marina Rivers da su contundente opinión sobre la necesidad de pagar impuestos

Un artículo de 'El Confidencial' recogido por 'Todo es mentira' informa que, según un sondeo del Instituto de Estudios Fiscales, un tercio de los jóvenes considera que en España se viviría mejor sin impuestos.

Para saber cuál es la opinión de uno de ellos, en el programa preguntan sobre el tema a Marina Rivers, quien ha dejado claro por qué es necesario que se siga contribuyendo al sector público.

¿Por qué son necesarios los impuestos, según Marina Rivers?

Esta noticia le hace pensar a la influencer que, a día de hoy, "falta de educación financiera en todos los ámbitos". Y es que, tal y como apunta, a nivel educativo no existe ninguna asignatura que enseñe a los jóvenes sobre este ámbito tan necesario. "El sistema de bienestar es un logro que hemos conseguido como sociedad maravilloso y pagar impuestos es necesario", apunta.

Y es que, tal y como señala, curar un cáncer en España cuesta aproximadamente 100.000 euros: "Yo me podía pagar mi cáncer pero quiero que haya un sistema de bienestar que hable a todas las personas que estamos aquí en nuestro país". Por eso, a Marina Rivers le parece que "la gente y los jóvenes que están en contra de los impuestos son ignorantes y además son, perdonadme la la palabra, estúpidos porque la gran mayoría no han trabajado nunca para empezar. Entonces, ¿qué impuestos han pagado ellos? Me gustaría saberlo. Y lo segundo es que normalmente este discurso viene de las redes sociales y de este desapego con lo público cuando la mayoría de los españoles son asalariados, es gente que gana el salario mínimo o incluso menos, son familias que tienen muy pocos recursos y necesitan el Estado".

Con lo cual, "esta redistribución de la riqueza es base para un primer mundo, para que haya igualdad, para que la gente pueda tener oportunidades, para que todos podamos estudiar, todos podamos ir a la Universidad", afirma la colaboradora.

"Necesitamos impuestos para que la gente joven y la gente normal que somos la mayoría de los españoles tengamos acceso a una vida digna, entonces que no digan estupideces. Valoren lo que tenemos porque en nuestro país tenemos cosas malas, pero funciona de forma maravillosa y es gracias al sistema de bienestar", concluye la influencer.