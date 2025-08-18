Leticia Alonso pide a los políticos que cooperen entre ellos para poner una solución a la falta de efectivos

Los ciudadanos llevamos días escuchando tanto al Gobierno como a la Junta de León que los dispositivos están desplegados y que existían medios suficientes para controlar los incendios. Sin embargo Leticia Alonso, vecina de la Posada de Valdeón, es el claro ejemplo de que esto no está sucediendo ya que, ante la inexistencia de ayuda, los vecinos de la zona decidieron quedarse en el lugar arriesgando su vida para hacer ellos mismos de cortafuegos.

Hoy, en 'Todo es mentira', Leticia Alonso interviene en el programa para exponer su situación y enviar un mensaje a los políticos del país para captar su atención, llamando de esta manera a la cooperación.

El mensaje de una vecina de Posada de Valdeón a los políticos

Al escuchar estas declaraciones de los políticos, Leticia Alonso se planta: "Que se dejen de tanta política y que escuchen al pueblo que ya estamos ahogados y estamos hartos de que se estén peleando todo el día, que lo único que queremos es ayuda".

Y es que, según afirma la vecina de la Posada de Valdeón, a la zona están llegando muchísimos voluntarios, la mayoría de poblaciones de Asturias, con los que se sienten terriblemente agradecidos. Sin embargo, necesitan "gente preparada" porque el día anterior "no sabíamos si el fuego iba a revolverse de tal manera que sin máscara se podían asfixiar con el humo". Al fin y al cabo, los vecinos se encuentran "sin equipación".

Por eso, Leticia se frustra cuando ve que los políticos no se ponen de acuerdo: "Es cuestión de sentarse y solucionarlo. Que tomen nota, que también escuchen a la gente de los pueblos que lleva toda la vida cuidando Valdeón a ver cómo lo cuidaban antes" por que "Más que queremos nosotros nuestro pueblo, no lo quiere nadie".

En definitiva, Leticia Alonso aprovecha su intervención para lanzar un mensaje alto y claro: "Me gustaría decirles que se dejaran de tanta política, que escucharan al pueblo y que de verdad que se pongan a a trabajar y a ayudarnos. Nosotros no entendemos de alarmas, nosotros queremos que cuando esté aquí el incendio, que estén aquí apagando con nosotros y que escuchen de verdad cuando alguien les dice 'Oye, en los pueblos lo estamos haciendo así y funciona' porque no es un capricho de la gente de los pueblos que corte o se queme una finca al lado de los pueblos. No estás haciendo mal, estás haciendo bien porque después pasa esto".

A lo que se refiere es que los incendios están dejando una cantidad desmesurada de fauna muerta. Prueba de ello es los comentarios en el pueblo: "Me habían dicho que se olía la carne quemada de los animales. Había buitres alrededor. Es que ha sido una un desastre".

Su localidad no es la única que se ha visto sola ante esta situación de emergencia, por lo que la vecina de Posada de Valdeón pide: "Si ya si no hay más, oye, pues a lo mejor nos faltan. Pero si había parados, entonces a lo mejor tenemos un problema".