Gerardo Álvarez, presidente de la Diputación de León, entra en directo en 'Todo es mentira' para hacer una valoración sobre lo que está ocurriendo

Un bombero forestal denuncia las malas condiciones en las que trabajan: ''Lo damos todo en cada incendio, pero es desesperante''

Los incendios forestales no dan tregua a España, hay 22 fuegos activos que afectan a 4 comunidades autónomas y la situación está siendo especialmente difícil para los bomberos que se encargan de las labores de extinción y que llevan mucho tiempo denunciando la precariedad de sus condiciones laborales.

Debido a esto, Sergio Fidalgo, bombero forestal de León, ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para denunciar la falta de medios y de formación, y a él se ha unido Gerardo Álvarez, presidente de la Diputación de León, que ha dado su opinión al respecto en el debate.

Gerardo Álvarez explica que los forestales dependen de la Junta y no de la Diputación: ''Es verdad que los bomberos forestales dependen en este caso la Junta de Castilla y León, no dependen de la Diputación. El servicio de extinción y protección de incendios de la Diputación es un servicio que sí está colaborando ahora con el operativo, con esos 60 efectivos que tenemos, más todos los medios técnicos de los que disponemos. Pero sí es verdad que nos centramos principalmente en los fuegos urbanos''.

''Por un lado dicen que no se les reconoce como tal, no se les reconoce la categoría de bomberos forestales y siguen figurando como peones forestales, y por supuesto que esa actividad tienen que tenerla todo el año, lo comparto al cien por cien y más que nunca'', apoya el presidente la petición de los bomberos forestales.

Gerardo cree firmemente que los bomberos necesitan la formación adecuada: ''Porque como bien ha explicado él, que sabe bastante más que nosotros, los vientos, cualquier tipo de condición cambia de un momento a otro y él lo conoce. Necesitan esa formación, esa manera de entender esas condiciones para que no solo dependan de una persona con experiencia. Pero sobre todo los conocimientos adecuados para poder actuar. Por tanto, en ese aspecto comparto que tiene que ser así. Nosotros, nuestros bomberos, desde luego funcionan y trabajan todo el año''.

Además, explica lo que cree que debería hacerse en estos momentos tan difíciles: ''Deberíamos estar todas las fuerzas políticas unidas porque es lo que nos interesa, y en León, tenemos calcinadas muchísimas hectáreas, tenemos entre 10 y 15 incendios activos, muchos de ellos con una peligrosidad importante''.

''Tenemos a dos personas, en este caso Abel Ramos y Jaime Aparicio, fallecidos que eran voluntarios y que lo único que hacían era ayudar en esas labores poniendo todo lo que tenían y que han dado su vida precisamente por eso, pues yo creo que no es el momento precisamente de andar diciendo si tenemos presupuesto o no tenemos presupuesto, lo que hay que hacer en estos momentos es ponerse al frente, hacer lo que haya que hacer'', añade, contundente el político.