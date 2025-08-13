¿Por qué no dejan de aumentar los incendios en España? Un experto en gestión forestal da las claves

Juan Picos explica en 'Todo es mentira' lo que está ocurriendo con los incendios en España

Fernando Grande-Marlaska se defiende de las críticas y explica la acción del Gobierno ante los incendios

Compartir







'Todo es mentira' ha conectado en directo con Juan Picos, profesor de ingeniería forestal de la Universidad de Vigo y experto en gestión forestal, quien explica detalladamente lo que está ocurriendo con los incendios en España y por qué hay tanta concentración.

Juan Picos da una explicación sobre la concentración de incendios en la zona de Ourense: ''Hay tres muy grandes, seguramente debe haber alguno más. Siempre ha sido un sitio bastante proclive a sufrir grandes incendios. Es cierto que este año probablemente estemos delante de los más grandes, que desde luego muchos recordamos y la diferencia con el año pasado es que en el registro histórico tuvimos menos incendios en Galicia y una superficie ardida del tercer menor año, solo por dar una cifra tuvimos 2.600 hectáreas quemadas todo el año en toda Galicia y ya solo en alguno de estos incendios esa cifra ya se ha pasado''.

Además, explica por qué este año la cifra ha aumentado: ''Siempre digo que hay un problema de vegetación. Tenemos un incremento enorme en la vegetación en zonas rurales que antiguamente estaban trabajadas, pastadas, laboreadas (...) Lleva décadas ocurriendo y este año lo que ha ocurrido es que, además tenemos unas circunstancias climáticas y meteorológicas absolutamente tremendas''.

''Llevamos desde el desde el 20 de julio en una situación con humedades y con temperaturas, humedades muy bajas y temperaturas muy altas. Y esto está haciendo que en un periodo tan prolongado de tiempo para lo que es nuestro ecosistema en el noroeste ibérico, hace que la vegetación esté muy disponible para arder muy rápidamente, muy intensamente y con muy difícil control'', añade el experto.

Respecto a cómo han cambiado los incendios de ahora en comparación con los de antes, Juan Picos lo explica detalladamente: ''En Galicia a mediados de los años 90 llegamos a tener 15.000 incendios en un año, el año pasado tuvimos 1.500 incendios. Teníamos 15.000 incendios pero de dimensiones de unas decenas de hectáreas y sin embargo, ahora nos estamos encontrando que tenemos menos incendios y algunos alcanzan los millares de hectáreas''.