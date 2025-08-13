Fernando Grande-Marlaska se defiende de las críticas y explica la acción del Gobierno ante los incendios

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha entrado en directo en 'Todo es mentira'

La respuesta de Fernando Grande-Marlaska a la acusación de Feijoo de llegar tarde ante los incendios: "No voy a confrontar"

Los incendios no dan tregua a España en plena ola de calor. Con nuevos focos y otros aún activos, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades más afectadas. Además, en las últimas horas se han declarado nuevos fuegos en La Rioja y Asturias, además de en Jabugo (Huelva), Caños de Meca (Cádiz), entre otros.

Debido a la grave situación del país, 'Todo es mentira' ha entrevistado en directo al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que da su opinión sobre lo que está ocurriendo y explica las medidas adoptadas por el Gobierno ante los incendios.

El ministro explica por qué el Gobierno se plantea pedir ayuda fuera de España: ''Tomamos la prevención teniendo en consideración el número de incendios que está enfrentando España en distintas comunidades autónomas y teniendo uno de los medios dispositivos más importantes a nivel internacional en la lucha contra los incendios forestales, en ese sentido nos vemos en la necesidad de prevenir en caso de que sea necesario''.

''Ya hemos adoptado la medida de abrir lo que se llama una información anticipada ante el Mecanismo Europeo de Protección Civil para que, si llegado el caso, podamos directamente solicitar este complemento de medios necesario'', añade el ministro.

Marlaska da más información sobre las necesidades de las CCAA: ''Hay en este momento diez incendios activos, de los cuales nueve están en situación, lo que llamamos situación operativa dos declarada por los competentes en la emergencia, que son las comunidades autónomas ¿Pero, qué quiere decir esa situación operativa dos? pues quiere decir que la propia Comunidad Autónoma entiende que puede llegar el momento en que sus medios no sean suficientes para atajar o enfrentar la emergencia''.

''El Gobierno central ante esas situaciones operativas se compromete a poner medios a disposición de las comunidades autónomas, que vuelvo a repetir que son las que dirigen la gestión en esa situación, también entendemos que nosotros podemos directamente, el Estado, solicitar el Mecanismo Europeo de Protección Civil, en este caso esos medios, y por las razones que tengo'', explica.

Además, se pronuncia sobre si cree que está funcionando la coordinación de forma eficaz: ''El Sistema Nacional de Protección Civil, que nos engloba a todos, a la administración central, autonómica y a las administraciones locales, es una institución realmente sólida en nuestro país en materia de protección civil, en todas las emergencias, incendios, inundaciones. El principio general es que la competencia se ubique y se radica en las comunidades autónomas''.

''Es decir, lo importante es que todos los medios desde el minuto uno están en disposición de ser movilizados y se movilizan rápidamente, que es lo que está aconteciendo en una situación como esta, que no podemos obviar que tiene una complejidad relevante'', añade Fernando Grande-Marlaska.

Fernando Grande - Marlaska se pronuncia sobre las declaraciones de Feijóo

La crisis de los incendios se ha trasladado al Congreso de los Diputados y Alberto Núñez Feijóo ha declarado que el Gobierno ''llega tarde''. Con todo esto, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, contesta a las acusaciones del presidente del Partido Popular.