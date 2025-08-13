El ministro del Interior entra en directo en 'Todo es mentira' para responder a todas las incógnitas sobre los numerosos incendios en España

Fernando Grande-Marlaska se defiende de las críticas y explica la acción del Gobierno ante los incendios

Los incendios arrasan diversos puntos de la geografía española dejando paisajes devastadores. La contemplación del Gobierno de pedir ayuda a la Unión Europea para poder hacerles frente ha llevado a la ciudadanía a preguntarse si la situación se le ha ido de las manos a los mandatarios.

Uno de los que opinan que así es, es el líder de la oposición Alberto Núñez Feijoo, quien además ha criticado públicamente que la vigilancia de los bosques y montes tendría que haberla activado el Gobierno con mucha antelación, asegurando de esta manera que llega tarde. En su intervención en 'Todo es mentira', Fernando Grande-Marlaska responde a esta acusación.