Ana Vázquez lanza un contundente llamamiento sobre los incendios: ''Esto es terrorismo, ya está bien''

Ana Vázquez se pronuncia sobre los incendios que está azotando España

Fernando Grande-Marlaska se defiende de las críticas y explica la acción del Gobierno ante los incendios

Compartir







España arde con 22 fuegos activos que afectan a 4 comunidades autónomas y la situación desde hace días es crítica. Con esta gran crisis, Ana Vázquez ha querido dar su opinión desde el plató de 'Todo es mentira' y ha lanzado un contundente mensaje.

''Me gustaría mandarle un abrazo fortísimo a todos mis vecinos que en este momento están en Ourense luchando contra nueve incendios, que se recuperen los tres agentes de bomberos que alguno está en estado grave. Darle un fuerte abrazo a los alcaldes, a los vecinos, porque es desolador'', comienza diciendo la política.

Acto seguido, Ana Vázquez ha pedido que se haga justicia: ''No nos olvidemos que hay pirómanos, que hay incendiarios, que los conocemos en los pueblos y que ya va siendo hora de que los descubramos, que los pongamos ante las autoridades. Yo sé que la Guardia Civil está haciendo una gran labor y hoy quiero reconocer a Seprona, que ya llevan detenidos dos en Castilla y León, en Galicia ya van tres''.

''Todos los años ya sabemos qué parroquias se queman, qué ayuntamientos se queman y conocemos los nombres de ellos, sabemos quiénes son y ya va siendo hora de que los pongamos ante las autoridades porque nos queman todos los años'', añade.

Y se pronuncia contundente: ''Mirad, en ninguna otra comunidad existe una cosa que se llaman las parroquias de alta actividad incendiaria, son las que se repiten todos los años. Sabéis que hay 24 pueblos de los cuales nueve están ardiendo que se repiten todos los años. Esto es terrorismo y ya está bien. Yo hoy no me voy a dedicar, que si uno está en la playa, que si el otro dónde está... Hoy estamos con los vecinos, que la gente lo está pasando jodidamente mal''.