Son muchos los bulos que han recorrido las redes sociales sobre los incendios que azotan España

Marina Rivers, muy contundente: ''Antes daba vergüenza decir que eras homófobo o racista, ahora está de moda''

Compartir







Las redes sociales pueden tener muchos usos positivos, pero también negativos a la hora de compartir información. Son muchos los bulos y las noticias fakes que han recorrido las redes sobre los incendios que azotan España y debido a la IA cada vez es un poco más difícil identificar qué hay de cierto y que no.

Con todo esto, Marina Rivers, la creadora de contenido en redes, ha dado su opinión en 'Todo es mentira' después de que un tik toker haya compartido un vídeo en el que se ve como se inicia un incendio, y en lugar de llamar primero a las autoridades, lo graba.

''Creo que siempre hay que contrastar la información en todo, porque también hay algunos titulares que luego lees la noticia y tampoco es lo que están diciendo en el titular. El clickbait vende mucho en todos los medios, en la televisión, en los periódicos, en las redes sociales'', comienza diciendo Marina.

Marina Rivers cree que las redes sirvieron de ayuda en la DANA: ''Las redes sociales son muy útiles. En la DANA vimos que mucha gente ayudó, ponían puntos para enviar comida a Valencia, donaciones'', pero resalta que también hubo muchos bulos: ''Se inventó lo del cementerio de cuerpos en aquel parking, que luego se demostró que era completamente falso (...) Esto alimenta esa desconfianza de creer que nos están mintiendo, que los fuegos no existen, que están provocados. Que no está haciendo lo suficiente, que sí lo están haciendo''.

''Yo invito a la gente a llamar al 112 cuando estén viendo situaciones así, igual que cuando hay peleas, se graban en vez de intentar intervenir o llamar a la policía. Entonces, somos personas, somos humanos, que de verdad dos likes no te van a sacar de absolutamente nada, entonces priorizar siempre la humanidad e intentar ayudar'', comenza muy contundente.

Y hace un llamamiento al buen uso de las redes: ''Las redes sociales son una forma maravillosa de hacer muchas cosas buenas y también hacer muchas cosas malas. Entonces, por favor, que la gente, sobre todo creo que es mucho la gente mayor y la gente muy joven los que caen más fáciles en estos bulos, siempre contrastar, preguntar también a la gente y no creerse absolutamente nada que haya en redes sociales y siempre contrastarlo de medios más fiables''.