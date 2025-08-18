Alberto Samperio 18 AGO 2025 - 16:59h.

Luis Menor ha indicado que "es un problema de falta de medios, pero "no una falta de previsión"

El presidente de la Diputación de León apoya las peticiones de los bomberos forestales: ''Tendrían que trabajar todo el año''

La ola de incendios que está arrasando la península ibérica continúa. Dentro de la Comunidad de Galicia, Ourense ha sido una de las provincias más golpeadas por el fuego con más de 50.000 hectáreas calcinadas, que es prácticamente alrededor del 8% del territorio.

Además, muchos de los servicios básicos se encuentran colapsados por la catástrofe. Los incendios han afectado a los transportes ferroviarios entre Madrid y Galicia. El servicio de trenes se suspendía hace cinco días a causa de las llamas.

Luis Menor, el presidente de la Diputación de Ourense por el Partido Popular, ha explicado cuáles son los problemas a los que se están enfrentando para apagar los incendios. "Estamos en una situación muy complicada. A pesar de la enorme magnitud de la catástrofe la estamos controlando".

Menor ha indicado que uno de los incendios que más le está preocupando es el de la comarca de Valdeorras, ya que en ese lugar se han juntado dos incendios. Tras esto, ha mencionado que están desbordados por falta de medios: "Sobrepasa cualquier previsión".

"Es un problema de falta de medios. Necesitaríamos muchos más medios porque estamos ante una situación absolutamente inusual", ha explicado el presidente de la Diputación de Ourense. Por otro lado, Menor ha optado por una actitud de entendimiento con el Gobierno de España.

"No estamos buscando culpables"

"El Gobierno central tiene la oportunidad de coger la emergencia y decretar el nivel 3. No quiero entrar en polémicas en materia de emergencia. Lo que no quiere la emergencia es polémica, quiere soluciones... No estamos buscando culpables", ha señalado Menor.

Lo que ha indicado es que "no es justo decir que hay un abandono" y "una falta de previsión" ante los incendios de Galicia: "El sábado pasado tuvimos 39 incendios y apagamos 29. Tenemos 10 de grandes dimensiones que es imposible controlarlos totalmente con una climatología absolutamente inusual. Llevamos más de 10 días por encima de los 40 grados".