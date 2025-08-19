El sector primario pide ayudas urgentes ante la gravedad de los daños y la falta de cobertura de los seguros

PonferradaLos incendios que devastan el noroeste peninsular afectan a zonas donde el sector primario tiene aún una gran importancia en la economía. El fuego ha arrasado bosques y dejado daños en algunas viviendas, pero ha golpeado especialmente a explotaciones ganaderas y grandes zonas agrarias. Las preocupaciones más inminentes son alimentar a los animales y la campaña de la castaña, informa en el vídeo Cristina Montalvo.

Granjas calcinadas, colmenares destruidos, pastos arrasados y ríos contaminados. El balance aún está por hacer, ya que muchos de los fuegos continúan activos y algunas zonas han quedado inaccesibles. Aún así, quienes viven del campo anticipan el desastre y piden ayudas urgentes para paliar las pérdidas. Muchos tienen dudas sobre cómo responderán los seguros.

¿Qué actividades económicas están siendo las más castigadas?

La asociación agraria COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) ha ofrecido estimaciones sobre qué cultivos y negocios rurales son los que más están sufriendo. Apuntan que el cereal ya habría sido cosechado prácticamente en su totalidad antes de que empezaran los incendios, a excepción de algunas áreas del norte de León que son precisamente de las más dañadas.

El sector más afectado en agricultura es el de la castaña, principalmente en zonas del este de Galicia y del noroeste de Zamora. También la ganadería extensiva, espacialmente en cabañas de ovino de León y Extremadura y más en el bovino en Galicia. Pero, sobre todo, se prevén daños enormes en la apicultura. Calculan que habría más de 10.000 colmenas afectadas por los incendios.

¿Qué cubren los seguros?

Según la asociación, la cobertura en apicultura no está muy extendida. A eso se suma la problemática de que, al destruirse todos los ecosistemas, estas explotaciones de producción de miel no se podrán reponer en bastante tiempo, pues no hay donde instalar nuevos colmenares ni plantas que las abejas puedan polinizar.

En el caso de las ganaderías el seguro más común solo cubre la retirada y destrucción de los cadáveres de los animales. Pero el problema no está ahí: COAG calcula que hasta el 90% del ganado de las zonas afectadas ha sobrevivido, pero la destrucción de los pastos es tan inmensa no tienen donde comer ni beber. Las ganaderías piden que la administración gestione urgentemente la alimentación de las cabañas salvadas. Si no sucede, en pocos días muchas explotaciones podrían hundirse y mucho ganado podría morir de hambre.

¿Hay estimaciones de daños?

Desde Agroseguro han señalado que para peritar y tasar lo dañado hay que poder acceder a la explotación, lo que en muchas de esas zonas es aún imposible. En el caso de las viviendas, las pólizas cubren los siniestros por incendio si se ha contratado un seguro, pero las provincias más afectadas por los incendios están entre las que tiene un porcentaje de aseguramiento menor.

Varias entidades financieras han lanzado líneas de financiación especial para los damnificados. Permitirán adelantar, entre otros, el cobro de las indemnizaciones. Por su parte la Asociación de Trabajadores Autónomos piden que se activen las ayudas por cese de actividad extraordinarias para los afectados.