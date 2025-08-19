La anécdota de Iñaki Anasagasti con Putin es un indicativo de cómo será la actitud del presidente de Rusia ante su posible encuentro con Zelenski

El canciller alemán, Friederich Merz, ha confirmado que podría celebrarse en dos semanas un encuentro entre Vladímir Putin y Voldímir Zelenski en el que también se encontraría Donald Trump. Eso sí, a pesar de haber plantado sobre la mesa esta iniciativa del presidente estadounidense, no es seguro que el presidente ruso acuda a la misma.

Sobre el tema ha opinado en 'Todo es mentira' Alana Moceri, analista internacional', e Iñaki Anasagasti, quien para argumentar su predicción ha revelado una anécdota de su encuentro con Putin.

La actitud de Putin en su encuentro con Iñaki Anasagasti

En una de las tres o cuatro veces que Putin visitó España acudió a las Cortes Generales. "Venía arreglado, era un hombre riguroso, había sido jefe del KGB y era un tío serio", señala el expolítico.

Durante la reunión que mantuvieron, "fue bastante correcto". Dos años más tarde volvieron a tener otra donde al colaborador se le ocurrió preguntarle inocentemente por Chechenia. "El tipo se puso como un loco, pidió que me quitara la palabra y que si no me la quitaban, se levantaba y se iba", asegura. Esto le parece un claro ejemplo de que el presidente ruso "es un autócrata que no tolera que nadie le toque las narices".

También Putin, quien ejerció como alcalde San Petersburgo, le preguntó por qué existía allí una calle que se llamaba de los vascos. "Yo le dije 'Oiga, usted ha sido el jefe del del KGB y no lo sabe como para que lo sepa yo", cuenta entre risas.

¿Se dará o no el encuentro entre Zelenski y Putin?

Iñaki Anasagasti, basándose en su anécdota, no las tiene todas consigo: "Yo no creo nada de lo que va a ocurrir. Yo creo que va a querer salirse con la suya y Putin no va a ceder absolutamente nada".

De hecho, "Zelenski está en una situación dificilísima porque ya dijo anteayer que tiene que cambiar la Constitución con el tema de Crimea y con el tema del Donbás", apunta.

Además, el colaborador opina que "es una desvergüenza lo que está ocurriendo en el Mundo en este momento. Me pareció muy bien que fueran siete primeros ministros y presidentes europeos ahí, pero el problema de fondo es la Unión Europea porque no ha tenido política exterior".